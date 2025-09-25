Niepewne czasy uczą, że warto być przygotowanym na różne scenariusze - od nagłych awarii prądu, przez wichury, aż po trudności z dostępem do sklepów. Preppersi i osoby zajmujące się survivalem podkreślają, że kluczem jest dobrze zorganizowana spiżarnia.

Warto zaznaczyć, że nie chodzi jednak o gromadzenie przypadkowych zapasów, lecz o mądre przygotowanie tego, co faktycznie można uratować w trudnej chwili. Najlepsze są produkty trwałe, łatwe do przechowywania i gotowe do szybkiego użycia, takie, które dostarczą energii, a przy tym nie zepsują się przez wiele miesięcy.

Podstawowe zapasy. Co się sprawdza?

Specjaliści z The Prepared, jednej z najbardziej popularnych stron o tematyce przetrwania, radzą, by zaczynać od prostych i dostępnych produktów, które spożywa się na co dzień.

Makaron, ryż czy fasola mają długi termin przydatności i pozwalają na przygotowanie sycących posiłków nawet w ograniczonych warunkach. Równie ważne są konserwy, zarówno mięsne, jak i jak warzywne, które nie wymagają żadnej obróbki termicznej i można je zjeść bezpośrednio z puszki.

Jedną z kluczowych zasad, o której przypominają preppersi, jest rotacja zapasów. Chodzi o to, by systematycznie uzupełniać spiżarnię i zużywać starsze produkty, zanim stracą świeżość. Dzięki temu nic się nie marnuje, a zapasy są zawsze gotowe.

Kalorie, wartości odżywcze i woda. To też się liczy

W sytuacjach awaryjnych liczy się nie tylko ilość dostępnego jedzenia, ale też jego jakość. Dlatego survivalowcy polecają orzechy, masło orzechowe, suszone owoce czy mleko w proszku - produkty bogate w energię i składniki odżywcze, a przy tym zajmujące stosunkowo niewiele miejsca.

Warto też pomyśleć o żywności, która nie wymaga gotowania, jak batony energetyczne czy chociażby pasztety w słoikach. Tego typu jedzenie dodaje sił, kiedy nie ma się dostępu do kuchni czy gazu.

Co więcej, takie zapasy pełnią też funkcję psychologiczną, świadomość, że tuż obok istnieje bezpieczne źródło kalorii, daje spokój i pozwala skupić się na działaniu, a nie na głodzie.

Człowiek może przeżyć bez wody zaledwie kilka dni, dlatego warto zadbać o jej odpowiednie zapasy. Najwygodniejsze i jednocześnie najbardziej ekonomiczne są 5-litrowe baniaki dostępne w każdym sklepie spożywczym. Dodatkowo przydadzą się mniejsze butelki, z których po prostu wygodniej się pije.

Dlaczego warto być przygotowanym?

Budowanie spiżarni to nie przejaw paniki, lecz rozsądku. Jak podkreślają eksperci z The Prepared i TruePrepper, zapasy jedzenia mogą przydać się nie tylko podczas dużego kryzysu, ale także w codziennych sytuacjach, na przykład, gdy choroba uniemożliwia wyjście z domu, a sklep jest daleko, lub gdy zimowa burza odetnie prąd na kilka dni.

Wystarczy kilka półek z dobrze dobranymi produktami, aby żadna niespodzianka nie była straszna. Większość tych rzeczy i tak kupuje się na co dzień, a przygotowanie spiżarni nie wymaga dużych wydatków, a jedynie odrobiny planowania i konsekwencji.

red. / polsatnews.pl