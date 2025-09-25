Ukraińcy zestrzelili rosyjski bombowiec Su-34. Atakował cele w Zaporożu

Ukraińcy zestrzelili rosyjski bombowiec Su-34. Atakował cele w Zaporożu
Ukraińcy zestrzelili w nocy rosyjski samolot Su-34. Z pokładu bombowca atakowano cele w Zaporożu. Według danych ukraińskich sił zbrojnych to 427 rosyjski samolot strącony od początku pełnoskalowej inwazji.

O zestrzeleniu samolotu poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

 

"Około godziny 4:00 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim zestrzelono rosyjski samolot Su-34, który przeprowadził ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże z wykorzystaniem kontrolowanych bomb powietrznych" - napisano.

 

To 427 rosyjski samolot strącony od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę - wynika z danych ukraińskich sił. Wrogie wojsko straciło w tym czasie także m.in. 345 śmigłowców, 11201 czołgów, 23289 bojowych pojazdów opancerzonych / wojskowych AFV.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Zaporoże

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali różne regiony Ukrainy. Drony nadleciały między innymi nad Czernihów. Zaatakowano obiekt infrastruktury krytycznej.

 

Sześć bomb lotniczych spadło na budynki mieszkalne i przemysłowe w Zaporożu. Spod gruzów wydobyto ciało mężczyzny. 

 

Iwan Fedorow, przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej przekazał wówczas, że nad region nadleciały łącznie 392 bezzałogowce. W stronę obwodu wystrzelono siedem rakiet, odnotowano również 157 innych ostrzałów artyleryjskich.


Dzień wcześniej na obwód zaporoski spadło 10 rakiet. Zniszczone i uszkodzone zostały m.in. budynki i zaparkowane auta. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

