Pozytywnie pracę Donalda Trumpa ocenia 40 proc. Amerykanów - wynika z nowego sondażu. Tym samym prezydent USA wypada najsłabiej na tle swoich poprzedników. Prześcignął go choćby Joe Biden, który w porównywalnym okresie popierany był przez 43 proc. respondentów.

40 proc. respondentów pozytywnie ocenia pracę Donalda Trumpa - wynika z sondażu przygotowanego przez Instytut Gallupa. Rezultat Trumpa nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem - zauważa USA Today.

USA: Donald Trump wypada najgorzej na tle poprzedników. Nowy sondaż poparcia

Analiza przeprowadzona przez Instytut Gallupa wskazuje, że notowania Trumpa we wrześniu w pierwszym roku urzędowania - zarówno jako 45., jak i 47. prezydenta - są niższe niż jakiegokolwiek innego współczesnego prezydenta w tym samym okresie.

Według sondażowni poparcie dla Trumpa jest niższe niż jego poprzedników:

Joe Biden (wrzesień 2021) - 43 proc. aprobaty

Donald Trump (wrzesień 2017) - 37 proc. aprobaty

Barack Obama (wrzesień 2009) - 52 proc. aprobaty

George W. Bush (wrzesień 2001) - 76 proc. aprobaty

Bill Clinton (wrzesień 1993) - 50 proc. aprobaty

George H.W. Bush (wrzesień 1989) - 70 proc. aprobaty

Ronald Reagan (wrzesień 1981) - 52 proc. aprobaty

Z wrześniowego sondażu wynika także, że zadowolenie Amerykanów z sytuacji w USA spadło do najniższego poziomu od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa.

Amerykanie mniej zadowoleni z sytuacji w USA. Spadek wśród republikanów

W badaniu przeprowadzonym w dniach 2-16 września z satysfakcją o stanie kraju mówiło 29 proc. respondentów. W sierpniu takich osób było 31 proc. Instytut Gallupa zauważa jednak, że wskaźnik zadowolenia z września jest nadal wyższy niż 20 proc. notowane w styczniu przed inauguracją Trumpa.

Z analizy wynika, że spadek satysfakcji Amerykanów spowodowany jest głównie mniejszą liczbą sympatyków Partii Republikańskiej, którzy deklarują zadowolenie z sytuacji w kraju - obecnie jest to 68 proc. w porównaniu z 76 proc. w sierpniu.

Zadowolenie zarówno wśród wyborców niezależnych, jak i demokratów utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie i wynosi odpowiednio 23 proc. i 1 proc. - czytamy.

Najnowszy sondaż został przeprowadzony w czasie, gdy 10 września w stanie Utah doszło do zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. "Wydarzenie to wpłynęło na opinię Amerykanów, zwłaszcza republikanów" - czytamy.

Instytut Gallupa przeprowadził sondaż wśród 1000 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wyniósł plus/minus cztery punkty procentowe.