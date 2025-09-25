Spotkanie pierwszych dam USA i Ukrainy. "To nasza wspólna odpowiedzialność"

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska poinformowała o szczegółach spotkania z Melanią Trump. "Rozmawialiśmy o naszych wspólnych wartościach, przede wszystkim o ochronie dzieci i ich dzieciństwa". Ukraińskie media donosiły wcześniej, że do takich rozmów miał zachęcać prezydent Wołodymyr Zełenski.

Do spotkania pierwszych dam Ukrainy i Stanów Zjednoczonych doszło przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na której przemawiali zarówno Donald Trump, jak Wołodymyr Zełenski.

Spotkanie pierwszych dam. Rozmawiały o dzieciach

"Podziękowałam pani Melanii za wsparcie Ukrainy. Zwłaszcza w trosce o dzieci, które stały się ofiarami brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W szczególności za list - apel do Putina o pokój dla najmłodszych" - napisała Ołena Zełenska w mediach społecznościowych.

Żona prezydenta Ukrainy podkreśliła, że docenia to, iż serce Melanii Trump jest otwarte na temat dobrostanu młodych ludzi na całym świecie.

"Niestrudzenie powtarzam, że naprawdę wierzę w skuteczność soft power - w człowieczeństwo, empatię i umiejętność zmieniania rzeczywistości na lepsze. Jestem pewna, że razem będziemy w stanie pomóc wszystkim dzieciom, które tego potrzebują".

Ołena Zełenska podsumowała, że "dzisiaj ochrona dzieci to nie tylko zbiorowe przedsięwzięcie, ale wspólna odpowiedzialność za naszą przyszłość".

Trump pisała do Putina

Wspomniany przez Ołenę Zełenską list od Melanii Trump do Władimira Putina miał zostać przekazany mu podczas wizyty na Alasce. Treść ujawniła później stacja Fox News. "Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem" - napisała pierwsza dama.

Melania Trump zwracała uwagę, że w tych trudnych czasach niektóre dzieci muszą "śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność - w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością".

"Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - zaapelowała do Putina.

Z kolei w reakcji na ten gest 18 września, podczas spotkania w Białym Domu, Zełenski wręczył prezydentowi USA list do jego żony. - To nie dla ciebie - zażartował ukraiński lider, tłumacząc, że wiadomość adresowana jest do Melanii Trump.