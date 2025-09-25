"Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę" - stwierdził premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może odbić z rąk Rosjan swoje terytoria. Szef polskiego rządu skwitował, że "lepsza prawda niż iluzje".

O tym, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, Trump napisał we wtorek na platformie społecznościowej Truth Social.

"Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i po pełnym jej zrozumieniu oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - stwierdził amerykański prezydent.

Na koniec dodał, że Ukraina, "może nawet pójść dalej!".

Tusk o słowach Trumpa: Lepsza prawda niż iluzje

Do tych słów Trumpa odniósł się w czwartek szef polskiego rządu.

"Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje" - napisał Tusk na portalu X.

Odmienna ocena prezydenta Finlandii. "Jest bardzo zaangażowany"

Tego samego dnia do stanowiska amerykańskiego prezydenta odniósł się jego fiński odpowiedniki Alexander Stubb. Według niego, oświadczenie Trumpa nie pozostawia pola do interpretacji i oznacza jedno: "czas zakończyć tę wojnę".

- Przesłanie Trumpa ws. Ukrainy i wojny z Rosją nie wskazuje, aby przywódca USA miał wycofać się z procesu pokojowego, ale przeciwnie, jest bardzo w to zaangażowany. Putin - kontynuował Stubb - po szczycie na Alasce nie doprowadził do uspokojenia sytuacji, aby móc rozmawiać o rozwiązaniu pokojowym, ale stało się dokładnie odwrotnie.

Prezydent Stubb przyznał, że o oświadczeniu Trumpa na temat możliwości odzyskania przez Ukraińców okupowanych przez Rosjan ziem, rozmawiał już z nim samym, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Dodał również, że przesłanie prezydenta Trumpa, będące "mocnym sygnałem" dla Moskwy, "prawdopodobnie zostało przeanalizowane i przeczytane z uwagą".