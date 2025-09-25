Woda kranowa w dwunastu miejscowościach na terenie powiatu płockiego nie nadaje się do spożycia - poinformował płocki oddział sanepidu. Nie wolno także wykorzystywać jej do kąpieli, mycia zębów czy przemywania warzyw. W reakcji na sytuację kryzysową uruchomiono punkt dostaw wody butelkowanej i czasowo zamknięto szkoły.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku poinformowała, że w środę zdecydowano o zakazie czerpania wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górki (gm. Gąbin). Powodem jest wykrycie zbyt wysokiego stężenia enterokoków (paciorkowców kałowych).

Powiat płocki częściowo bez wody. Wykryto enterokoki

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

ZOBACZ: "Chce mieć wodę za friko". Minister stanowczo o pomyśle Lewicy

Sanepid podkreślił, że woda nie jest zdatna do spożycia nawet po przegotowaniu. Przekazano następujące wskazówki dla osób przebywających w rejonie, w którym doszło do skażenia:

woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,

nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. WC.

Szkoły zamknięte, wprowadzono dostawy wody butelkowanej

Burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak podjął decyzję o uruchomieniu dostaw wody butelkowanej dla mieszkańców wymienionych miejscowości. Odwołał także zaplanowane na 25 i 26 września zajęcia lekcyjne oraz opiekuńcze w przedszkolach i szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach.

"Woda będzie dystrybuowana przez sołtysów oraz w siedzibie OSP Dobrzyków oraz OSP Troszyn Polski. Informuję, że woda w sieci wodociągowej została zachlorowana, płukana oraz zostanie poddana kolejnemu badaniu epidemiologicznemu" - napisał w komunikacie w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: W razie kryzysu warto mieć to w swojej spiżarni. Zdrowe, kaloryczne i gotowe do spożycia

Dzień przed wykryciem enterokoków płocki sanepid wydał komunikat o skażeniu wody inną bakterią. Podczas kontroli próbki z wodociągu publicznego w punktu Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku wykazano zbyt wysokie stężenie bakterii z grupy coli.