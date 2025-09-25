Skażenie wody w dwunastu miejscowościach na Mazowszu. Lokalne władze reagują
Woda kranowa w dwunastu miejscowościach na terenie powiatu płockiego nie nadaje się do spożycia - poinformował płocki oddział sanepidu. Nie wolno także wykorzystywać jej do kąpieli, mycia zębów czy przemywania warzyw. W reakcji na sytuację kryzysową uruchomiono punkt dostaw wody butelkowanej i czasowo zamknięto szkoły.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku poinformowała, że w środę zdecydowano o zakazie czerpania wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górki (gm. Gąbin). Powodem jest wykrycie zbyt wysokiego stężenia enterokoków (paciorkowców kałowych).
Powiat płocki częściowo bez wody. Wykryto enterokoki
Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.
Sanepid podkreślił, że woda nie jest zdatna do spożycia nawet po przegotowaniu. Przekazano następujące wskazówki dla osób przebywających w rejonie, w którym doszło do skażenia:
- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. WC.
Szkoły zamknięte, wprowadzono dostawy wody butelkowanej
Burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak podjął decyzję o uruchomieniu dostaw wody butelkowanej dla mieszkańców wymienionych miejscowości. Odwołał także zaplanowane na 25 i 26 września zajęcia lekcyjne oraz opiekuńcze w przedszkolach i szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach.
"Woda będzie dystrybuowana przez sołtysów oraz w siedzibie OSP Dobrzyków oraz OSP Troszyn Polski. Informuję, że woda w sieci wodociągowej została zachlorowana, płukana oraz zostanie poddana kolejnemu badaniu epidemiologicznemu" - napisał w komunikacie w mediach społecznościowych.
Dzień przed wykryciem enterokoków płocki sanepid wydał komunikat o skażeniu wody inną bakterią. Podczas kontroli próbki z wodociągu publicznego w punktu Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku wykazano zbyt wysokie stężenie bakterii z grupy coli.Czytaj więcej