Rząd chce skończyć z piratami drogowymi. Padła zapowiedź "weryfikacji"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma dość bezkarności piratów drogowych. Szef resortu zapowiedział w opublikowanym w serwisie X wpisie, że zwrócił się do Prokuratury Krajowej, aby prokuratorzy reagowali w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów. Napisał również o egzekwowaniu zakazu prowadzenia pojazdów, który "musi być realną ochroną dla społeczeństwa".

"Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego, by prokuratorzy reagowali stanowczo: każdorazowo rozważali stosowanie środków zapobiegawczych i brali udział w rozprawach przed sądem, także na etapie postępowania wykonawczego, w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów" - napisał w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Realna ochrona dla społeczeństwa". Nowe przepisy w zwalczaniu bandytów drogowych

Szef MS podał w swoim wpisie, że ponad 20 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów w półtora roku i tysiące recydywistów, którzy je łamią, to dane, które nie mogą pozostać bez reakcji.

"Dlatego podjąłem decyzję o weryfikacji wszystkich spraw kierowców, którzy mimo prawomocnych zakazów dalej popełniają przestępstwa drogowe (art. 42 i 244 kodeksu karnego). W Ministerstwie Sprawiedliwości działa już specjalny zespół, który zajmuje się tym problemem" - wskazał Żurek.

Przypomniał też, że w lipcu rząd przyjął projekt przepisów przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrzynch i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury, który zaostrza kary dla bandytów drogowych. Nowe przepisy pozwolą eliminować z ruchu recydywistów, przewidują dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek aut łamiących prawo oraz surowsze sankcje za nielegalne wyścigi i brawurową jazdę.

"Zakaz prowadzenia pojazdów musi być realną ochroną dla społeczeństwa, a nie pustym przepisem" - podkreślił Żurek.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany. Surowe kary dla piratów drogowych

W czwartek MS poinformowało w komunikacie, że w związku z projektem ustawy mającym na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zlecił przeprowadzenie lustracji postępowań przygotowawczych zakończonych w okresie: styczeń 2024 r. - czerwiec 2025 r.

Jak doprecyzowano w komunikacie MS, kontrola obejmie sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia bądź wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Kontrola obejmie osoby, które pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 kodeksu karnego popełniły przestępstwa drogowe określone w rozdziale XXI kodeksu karnego oraz wobec podejrzanych o czyny z art. 244 kodeksu karnego, polegające na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Z danych, które przedstawił resort, wynika, że w ubiegłym roku sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców, a w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba ta wyniosła - 7 601 przypadków.

"Problem wielokrotnego łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów musi zostać pilnie rozwiązany. Tak niepokojące statystyki wymagają szybkich i skutecznych działań prokuratorów oraz innych organów - to warunek realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach" - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Ponadto Waldemar Żurek zwrócił się do Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka o: sporządzenie i przedstawienie zbiorczego sprawozdania z wyników lustracji, wraz z oceną stanu praktyki jednostek organizacyjnych prokuratury, bieżące wskazywanie środków prawnych służących jednolitemu i prawidłowemu stosowaniu prawa w tego rodzaju sprawach, każdorazowe rozważenie stosowania środków zapobiegawczych wobec osób łamiących zakaz prowadzenia pojazdów, a także zapewnienie udziału prokuratorów w rozprawach przed sądem - również tych na etapie postępowania wykonawczego, w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów.

Jak poinformował resort, działania te mają charakter prewencji ogólnej i indywidualnej, a ich celem jest skuteczne zapobieganie ponownemu popełnianiu przestępstw drogowych przez sprawców oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego.