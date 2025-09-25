Ryszard Petru: Sikorski będzie premierem, Tusk przekaże pałeczkę

- Jestem przekonany, że premierem będzie Radosław Sikorski. Nie chce tylko powiedzieć kiedy, to będzie decyzja Donalda Tuska, kiedy przekaże tę pałeczkę - stwierdził Ryszard Petru. Goście "Debaty Godzyry" rozmawiali o domysłach dotyczących premiera. - To nie może być wrogie przejęcie władzy, tylko to musi być płynne i pokojowe z namaszczeniem - dodał Petru.

Goście środowego wydania programu "Debata Gozdyry" rozmawiali o kuluarowych domysłach dotyczących Donalda Tuska. Według nich na stanowisku premiera, jeszcze przed końcem kadencji miałby zastąpić go Radosław Sikorski.

- Jestem przekonany, że premierem będzie Radosław Sikorski. Nie chce tylko powiedzieć kiedy, to będzie decyzja Donalda Tuska, kiedy przekaże tę pałeczkę - stwierdził Ryszard Petru (Polska 2050). - To naturalne, bo wyzwania są geopolityczne, militarne i dyplomatyczne i potrzebna jest nowa energia, zryw, również w gospodarce.

Według polityka wymiana na stanowisku dokonywana w "sposób pokojowy, na zasadzie sztafety" byłaby dobra dla Polski.

- Jeszcze raz podkreślam - to nie może być wrogie przejęcie władzy, tylko to musi być płynne i pokojowe z namaszczeniem - dodał.

W programie poruszono także temat zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. W ubiegły czwartek warszawscy radni mieli głosować nad dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję w Warszawie. Finalnie przyjęli za to zaproponowaną przez klub KO uchwałę w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

- Gdyby zależało ode mnie, chciałbym głosować za zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach 23-6 - powiedział Ryszard Petru. Podkreślił, że decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane przez samorządy.

Polityk o Donaldzie Tusku: Większość obywateli ocenia krytycznie

W innej części programu goście także rozmawiali o przyszłości premiera Donald Tuska. Piotr Woźniak (KO) wyraził przekonanie, że Donald Tusk będzie premierem do końca kadencji, czyli do 2027 roku.

- Widzę w nim osobę, która zauważa zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, widzę wizję w tym, co robi i determinację do tego - mówił. - Po wygranej prezydenta Nawrockiego było przekonanie, że KO na sto procent przegra wybory w 2027 roku. Pragnę państwa uspokoić - był remis ze wskazaniem.

Głos zabrał także Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS).



- Ocena pana senatora w sprawie pana premiera Tuska radykalnie mija się z oceną większości obywateli, którzy po niespełna dwóch latach oceniają go skrajnie krytycznie - zwrócił się do Woźniaka.

- Wszystko wskazuje na to, że za będzie zmiana premiera, pół roku lub rok przed wyborami, żeby jeszcze raz spróbować nabrać wyborców na nowe otwarcie - dodał.