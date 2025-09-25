Jedna z planetoid trojańskich otrzymała imię legendy kolarstwa - Czesława Langa. Choć obiekt został odkryty już w 1988 roku, zdecydowano się na "wyjątkowy przywilej" względem polskiego działacza sportowego, zmieniając jego nazwę na Czesławlang. W przeszłości nazwy planetoid pochodziły m.in. od imion bohaterów wojen greckich.

Planetoida (17415) 1988 RO10 o średnicy 17 kilometrów została odkryta przez Schelte'a Johna Busa w obserwatorium Cerro Tololo w Chile. Obieg wokół Słońca zajmuje jej ok. 11,7 roku ziemskiego.

Czesławlang. Planetoida z nazwą na część polskiego sportowca

Michał Kusiak, polski odkrywca planetoid, jeden z pomysłodawców nietuzinkowego upamiętnienia Czesława Langa przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU), przekazał, że nowa nazwa planetoidy została wpisana do najnowszego biuletynu Unii.

"Już kilka lat temu zastanawialiśmy się (...), czy jedna z ikonicznych postaci kolarstwa nie byłaby fajnym kandydatem do uhonorowania planetoidą" - napisał w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Ewa Pajor z nagrodą Gerda Muellera. Po raz pierwszy wręczono ją kobiecie

Kusiak wyjaśnił, że w 2018 roku IAU zmieniła zasady nazywania planetoid trojańskich, poruszających się w pobliżu punktów libracyjnych. Wcześniej nazewnictwo bazowało wyłącznie na puli imion starożytnych sportowców i mitycznych wojowników. Obecnie zaś zostało rozszerzone o nowożytnych uczestników igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

- Postanowiliśmy zgłosić nazwę Czesławlang do Międzynarodowej Unii Astronomicznej dla jednej z naszych planetoid pasa głównego, nadmieniając sekretarzowi Working Group Small Bodies Nomenclature Garethowi Williamsowi, że Czesław Lang poza ogromną działalnością popularyzującą kolarstwo posiada także osiągnięcia sportowe - zrelacjonował Michał Kusiak.

Czesław Lang "otrzymał" własną planetoidę

Po kilkudniowej analizie sekretarz WGSBN odpisał, że proponuje "wyjątkowy przywilej" i przeniesienie nazwy Czesławlang dla planetoidy trojańskiej odkrytej wiele lat temu, której odkrywca stracił już wyłączność zaproponowania imienia. Planetoida Czesławlang należy do tzw. planetoid trojańskich, krążących wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do orbity Jowisza.

ZOBACZ: NASA przyśpiesza. Polecą w kierunku Księżyca szybciej niż zakładano

Czesław Lang to kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski z 1980 r. oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery sportowej działacz sportowy oraz organizator Tour de Pologne.

Lang jest kolejnym olimpijczykiem z Polski, który został uhonorowany planetoidą z tzw. grupy trojańskiej. Wcześniejsze planetoidy 25937 oraz 25938 przypadły Adamowi Małyszowi i Kamilowi Stochowi.