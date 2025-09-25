Pięć rosyjskich myśliwców przelatujących blisko łotewskiej przestrzeni powietrznej zostało przejętych przez dwa węgierskie Gripeny - poinformowało główne dowództwo sił powietrznych NATO. Wcześniej grupa rosyjskich samolotów, w tym bombowców Tu-95 pojawiła się w pobliżu Alaski, gdzie interweniowało amerykańskie lotnictwo.

Dowództwo sił powietrznych NATO poinformowało w czwartek po południu o przechwyceniu przez dwa węgierskie Gripeny pięciu rosyjskich myśliwców.

Rosyjskie myśliwce w pobliżu Łotwy. Interweniowały węgierskie Gripeny

Jak podano w komunikacie samoloty Su-30, Su-35 i trzy MiG-31 przelatywały nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy.

Gripeny wystartowały z bazy w Szawlach na Litwie, gdzie stacjonują w ramach misji Baltic Air Policing.

"Węgry okazują zaangażowanie Sojuszu w ochronę i zabezpieczenie państw bałtyckich i ich wschodniej flanki" - podano w komunikacie.

O sprawę zapytany został podczas spotkania z dziennikarzami wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Kolejny taki incydent. One wszystkie są w jedną stronę. Ja nie pamiętam w ostatnich tygodniach, żeby NATO-wskie lotnictwo wkraczało w przestrzeń powietrzną Rosji. Czyli ktoś tutaj testuje naszą cierpliwość - stwierdził.

Bombowce Tu-95 nad Alaską. Amerykanie wysłali myśliwce

Tego samego dnia cztery rosyjskie samoloty pojawiły się w pobliżu Alaski. Komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD), które zaalarmowało swoje lotnictwo i poderwało maszyny.

Cztery myśliwce F-16, cztery samoloty-cysterny KC-135 i jeden samolot wczesnego ostrzegania E-3 przechwyciły dwa rosyjskie bombowce Tu-95 oraz dwa myśliwce Su-35.

W ostatnim czasie doszło do serii prowokacji i naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO, z których najwięcej emocji wywołało bezprecedensowe wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę, a później przelot trzech MiG-ów 31 nad Estonią, które przebywały w przestrzeni powietrznej tego państwa 12 minut.