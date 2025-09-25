Sekretarz wojny USA Pete Hegseth nakazał setkom generałów i admirałów amerykańskiej armii z całego świata zebranie się w najbliższym czasie w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Wirginii - podał "Washington Post". Spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień. Jak przekazał amerykański dziennik, Hegseth nie przekazał szczegółów dotyczących narady, choć wieść o niej wzbudziła niepokój wśród dowódców.

Wszystko przez masowe zwolnienia wysoko postawionych wojskowych, których w tym roku dokonała administracja prezydenta USA Donalda Trumpa.

W czwartkowym oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że Hegseth "zwróci się do swoich wyższych dowódców wojskowych na początku przyszłego tygodnia", ale nie podał żadnych dodatkowych szczegółów.

Współpracownik Trumpa wzywa generałów do bazy. "To wszystko jest dziwne"

Jak czytamy w artykule "WP", "około 800 generałów i admirałów jest obecnie rozsianych po USA i dziesiątkach innych krajów". Rozkaz Hegsetha ma dotyczyć wszystkich wyższych oficerów w randze generała brygady lub wyższej, lub ich odpowiednika w marynarce wojennej, służących na stanowiskach dowódczych i ich najwyższych rangą doradców. Każdy z tych oficerów nadzoruje setki lub tysiące szeregowych żołnierzy.

W spotkaniu mają wziąć udział najwyżsi rangą dowódcy wojskowi stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Żadna z osób, które rozmawiały z amerykańską gazetą, nie mogła sobie przypomnieć, aby sekretarz wojny kiedykolwiek nakazał tak wielu generałom i admirałom zebranie się w ten sposób.

Kilku z nich stwierdziło, że wzbudziło to obawy dotyczące bezpieczeństwa. - Ludzie są bardzo zaniepokojeni. Nie mają pojęcia, co to znaczy - powiedziała jedna z osób wtajemniczonych w sprawę.

Inni wyrazili frustrację, że wielu dowódców stacjonujących za granicą będzie musiało wziąć udział w "zaimprowizowanym szczycie Hegsetha", wracając specjalnie na spotkanie do USA. - Czy zabierzemy teraz każdego generała z Pacyfiku? - zapytał jeden z amerykańskich urzędników. - To wszystko jest dziwne - mówił.

Rozkaz Hegsetha pojawił się w momencie, gdy urzędnik jednostronnie nadzorował ogromne zmiany w Pentagonie, takie jak zmniejszenie liczby generałów o 20 procent, zwolnienie wyższych rangą przywódców bez podania przyczyny i głośne rozkazy przemianowania Departamentu Obrony na Departament Wojny.