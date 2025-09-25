- Jeśli NATO zestrzeli rosyjski samolot, będzie to oznaczało wojnę - powiedział ambasador Rosji w Paryżu Aleksiej Mieszkow. Kremlowski dyplomata stwierdził, że "samoloty NATO dość często naruszają przestrzeń powietrzną Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie nikt ich nie zestrzeliwuje".

W ostatnich dniach wielu liderów państw NATO mniej, lub bardziej bezpośrednio wyraziło gotowość do zestrzeliwania rosyjskich obiektów w razie naruszenia przez nie przestrzeni powietrznej krajów należących do sojuszu. Jednym z nich jest prezydent USA Donald Trump, który dopytywany przez dziennikarzy stwierdził, że państwa, nad którymi pojawią się rosyjskie samoloty, powinny je eliminować.

Fala podobnych wypowiedzi jest pokłosiem serii prowokacji i naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO, z których najwięcej emocji wywołało bezprecedensowe wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę, a później przelot trzech MiG-ów 31 nad Estonią, które przebywały w przestrzeni powietrznej tego państwa 12 minut.

Co jeśli NATO zestrzeli rosyjski samolot? Ambasador Federacji Rosyjskiej w Paryżu: To będzie wojna

Serię zdecydowanych deklaracji przywódców państw Zachodu skomentował ambasador Federacji Rosyjskiej w Paryżu Aleksiej Mieszkow. - To będzie wojna - odparł w wywiadzie dla RTL, odnosząc się do sytuacji, w której NATO zestrzeliłoby rosyjski samolot.

Według kremlowskiej propagandy rosyjskie lotnictwo nie łamie zasad. Tamtejszy resort obrony - jako podaje TASS - wielokrotnie zwracał uwagę, że "rosyjskie samoloty latają zgodnie z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi bez przekraczania tras powietrznych i niebezpiecznej bliskości statków powietrznych obcego państwa".

Agencja prasowa powołując się na dane opublikowane przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazała, że 19 września trzy myśliwce MiG-31 wykonał lot rejsowy z Karelii na lotnisko w obwodzie kaliningradzkim. "Lot odbył się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi przepisami korzystania z przestrzeni powietrznej, bez naruszania granic innych państw, co potwierdza obiektywna kontrola" - brzmi stanowisko moskiewskiej propagandy.

"Podczas lotu rosyjskie samoloty nie zboczyły z umówionej drogi powietrznej i nie naruszyły estońskiej przestrzeni powietrznej" - dodano.

- Jest straszna histeria wokół naszych pilotów wojskowych, którzy rzekomo naruszyli niektóre przepisy i wdarli się w jakąś przestrzeń powietrzną - stwierdził z kolei w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i dodał, że oskarżenia te są "nieuzasadnione".

- Nasze lotnictwo wojskowe przestrzega wszystkich zasad i przepisów lotniczych - zapewnił.

Zachód gotów do zestrzeliwania rosyjskich samolotów. "Roger that"

- Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną NATO pokazują, że ma on świadomość, jak ważna jest niepodległość krajów, takich jak Polska i inne państwa Europy Środkowej - podkreślił w środę w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki.

Stanowisko amerykańskiego prezydenta skomentował też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Roger that" - napisał. Wyrażenie, którego użył wywodzi się z języka wojskowego, lotniczego i oznacza potwierdzenie usłyszenia komunikatu. Można je tłumaczyć jako "zrozumiałem", "przyjąłem do wiadomości".

W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała stacji CNN, że w przypadku wtargnięcia przez samoloty w europejską przestrzeń powietrzną "rozważymy możliwość (ich) zestrzelenia".

Premier Donald Tusk był pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sierakowicach, o wypowiedź prezydenta Czech Petra Pavla sugerującą, że państwa NATO mogłyby zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające ich przestrzeń powietrzną.

- Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskich myśliwców, jeśli (...) na przykład będą latały nad naszymi wodami terytorialnym - odpowiedział szef rządu.