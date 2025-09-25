Małe owady przenoszą groźne wirusy. Europejski kraj ostrzega
We wschodniej części Portugalii odnotowano obecność komarów z gatunku Aedes albopictus. Służby medyczne regionu Cova da Beira wydały ostrzeżenie przed owadami, które roznoszą groźne tropikalne choroby zakaźne, m.in. dengę.
Jak przekazano w oświadczeniu portugalskich służb medycznych, obecność niebezpiecznych owadów potwierdzono w ostatnich dniach w rejonie miasta Covilha, na wschodzie kraju.
W ostrzeżeniu wystosowanym do mieszkańców służby medyczne wezwały do opróżnienia wszystkich znajdujących się wokół domostw pojemników z wodą, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów.
Alert przed komarami w Portugalii. Mogą roznosić groźne choroby
"Aedes albopictus to gatunek zdolny do przenoszenia groźnych chorób, takich jak denga, zika i chikungunya" - przekazały w mediach społecznościowych służby medyczne regionu Cova da Beira, w dystrykcie Castelo Branco.
Lokalna jednostka ochrony zdrowia wezwała mieszkańców do przykrycia dużych zbiorników z wodą, takich jak baseny z niechlorowaną wodą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, częstszej wymianie powinna być poddawana również woda pitna dla zwierząt hodowlanych.
To nie pierwszy w tym roku alert dotyczący pojawienia się inwazyjnego gatunku komara w Portugalii. W sierpniu podobny komunikat wydała także służba zdrowia z dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju. Sprecyzowała wówczas, że obecność okazów Aedes albopictus stwierdzono w gminie Pombal.
W minionych latach pojawianie się komarów roznoszących dengę potwierdzały też władze medyczne regionów Alentejo oraz popularnego wśród turystów Algarve, na południu Portugalii.
Denga, którą jest w stanie wywołać ugryzienie komara z gatunku Aedes albopictus, występuje najczęściej w Azji, krajach regionu Pacyfiku, na Karaibach, w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce. Jest to choroba wywoływana przez cztery możliwe typy wirusa. Przy kolejnym zakażeniu innym jego typem rośnie ryzyko wystąpienia objawów krwotocznych w przebiegu zachorowania.
Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko gorączce Denga, której przyjęcie zalecane jest turystom planującym podróż do regionów tropikalnych i subtropikalnych.Czytaj więcej