Małe owady przenoszą groźne wirusy. Europejski kraj ostrzega

We wschodniej części Portugalii odnotowano obecność komarów z gatunku Aedes albopictus. Służby medyczne regionu Cova da Beira wydały ostrzeżenie przed owadami, które roznoszą groźne tropikalne choroby zakaźne, m.in. dengę.

Jak przekazano w oświadczeniu portugalskich służb medycznych, obecność niebezpiecznych owadów potwierdzono w ostatnich dniach w rejonie miasta Covilha, na wschodzie kraju.

W ostrzeżeniu wystosowanym do mieszkańców służby medyczne wezwały do opróżnienia wszystkich znajdujących się wokół domostw pojemników z wodą, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów.

Alert przed komarami w Portugalii. Mogą roznosić groźne choroby

"Aedes albopictus to gatunek zdolny do przenoszenia groźnych chorób, takich jak denga, zika i chikungunya" - przekazały w mediach społecznościowych służby medyczne regionu Cova da Beira, w dystrykcie Castelo Branco.

Lokalna jednostka ochrony zdrowia wezwała mieszkańców do przykrycia dużych zbiorników z wodą, takich jak baseny z niechlorowaną wodą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, częstszej wymianie powinna być poddawana również woda pitna dla zwierząt hodowlanych.

To nie pierwszy w tym roku alert dotyczący pojawienia się inwazyjnego gatunku komara w Portugalii. W sierpniu podobny komunikat wydała także służba zdrowia z dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju. Sprecyzowała wówczas, że obecność okazów Aedes albopictus stwierdzono w gminie Pombal.

W minionych latach pojawianie się komarów roznoszących dengę potwierdzały też władze medyczne regionów Alentejo oraz popularnego wśród turystów Algarve, na południu Portugalii.

Denga, którą jest w stanie wywołać ugryzienie komara z gatunku Aedes albopictus, występuje najczęściej w Azji, krajach regionu Pacyfiku, na Karaibach, w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce. Jest to choroba wywoływana przez cztery możliwe typy wirusa. Przy kolejnym zakażeniu innym jego typem rośnie ryzyko wystąpienia objawów krwotocznych w przebiegu zachorowania.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko gorączce Denga, której przyjęcie zalecane jest turystom planującym podróż do regionów tropikalnych i subtropikalnych.