Kawa w Polsce droższa niż we Włoszech. A będzie jeszcze gorzej

Espresso w centrum Warszawy potrafi kosztować już 8-12 zł, cappuccino z kolei nawet 18-20 zł. Tymczasem we włoskiej kawiarni, stojąc przy barze, klient płaci średnio 1-2 euro, czyli dużo mniej niż w Polsce. Różnice te nie wynikają wyłącznie z globalnych cen kawy, ale także z lokalnych kosztów prowadzenia kawiarni. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości będzie jeszcze drożej.

Na światowych giełdach od kilku lat zaobserwować można skokowe podwyżki cen zielonego ziarna. Według danych International Coffee Organization (ICO), wskaźnik cenowy I-CIP w połowie 2025 roku wahał się między 295-300 US cents/lb. Tym samym jest to jeden z najwyższych poziomów w historii. Dla porównania, w latach 2019-2020 ceny utrzymywały się poniżej 110-120 US cents/lb. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost cen. Wpływ na to ma wiele czynników.

Polska filiżanka kawy coraz droższa

Jak wynika z danych Eurostatu zawartych w publikacji "Coffee price increases continue to slow down", choć inflacja cen kawy w Unii Europejskiej wyhamowuje, to w Polsce ceny wciąż rosną.

Średnio za cappuccino w Warszawie w 2024 roku trzeba było zapłacić ok. 18 zł, a za espresso 8-10 zł. Tymczasem w Rzymie czy Neapolu za espresso przy barze to wydatek rzędu 1-1,50 euro, a cappuccino 1,50-2 euro.

Koszty prowadzenia kawiarni w Polsce nadal rosną

Na cenę filiżanki nie składa się tylko wartość kawy. W Polsce rosną wszystkie główne koszty prowadzenia kawiarni:

Czynsz - stawki za lokal w centrum Warszawy to często ponad 200 zł/m2 miesięcznie, wyraźnie więcej niż w wielu włoskich miastach

Koszty pracy - płaca minimalna w Polsce wynosi od 1 stycznia 2025 roku 4666 zł brutto, a branża HoReCa mierzy się z presją płacową i niedoborem kadr

Energia - rachunki za prąd i ogrzewanie w lokalach wzrosły w ostatnich dwóch latach średnio o 30-40 proc., a to szczególnie dotyka małe punkty gastronomiczne



Według właścicieli kawiarń marża brutto na filiżance kawy topnieje, a próg rentowności przesuwa się coraz wyżej. Aby lokal nadal się utrzymał, konieczne jest zwiększenie samej ceny kawy, którą kupują klienci.

Prognozy są bezlitosne. Filiżanka kawy jeszcze zdrożeje

Jak wynika z raportu United States Department of Agriculture "Coffee: World Markets and Trade" przewiduje się utrzymanie wysokiej zmienności cen surowca - susze i cykliczne problemy produkcyjne w Brazylii i Kolumbii nie pozwalają na trwałe spadki.

Jeśli dodać do tego rosnące koszty energii i płac w Polsce, spodziewać należy się dalszego wzrostu cen kawy serwowanej w kawiarniach.

