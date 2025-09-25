Karol Nawrocki o Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Donalda Trumpa. Prezydent podał warunek

Polska
PAP/Leszek Szymański
Prezydent Karol Nawrocki

Gdyby udało się zakończyć wojnę w Ukrainie, prezydent USA Donald Trump byłby bardzo poważnym kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla - stwierdził na łamach "Super Expressu" prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że amerykański przywódca przyczyniał się do zakończenia, albo zawieszania wielu konfliktów.

W udzielonym "Super Expressowi" wywiadzie polski prezydent ocenił, że Donald Trump przyczynił się do rozwiązania lub zawieszenia wielu konfliktów - wymienił wśród nich konflikt Azerbejdżanu z Armenią oraz Izraela z Iranem.

 

Podkreślił, że amerykański prezydent jest bardzo aktywny w międzynarodowych działaniach na rzecz rozwiązywania konfliktów zbrojnych.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa? Nawrocki: Gdyby udało się zakończyć wojnę na Ukrainie

- Zgłaszanie kandydatury do Pokojowej Nagrody Nobla nie leży po stronie prezydenta Polski. Natomiast gdyby udało się zakończyć wojnę w Ukrainie i byłby to moment zwrotny w odniesieniu do tego konfliktu, to prezydent Donald Trump z całą pewnością byłby bardzo poważnym kandydatem do takiej nagrody - powiedział Nawrocki.

 

Dodał, że "to, co robi Donald Trump i co robią Stany Zjednoczone dla światowego pokoju, a zwłaszcza dla pokoju w Ukrainie, zasługuje na uwagę Komitetu Noblowskiego".

 

ZOBACZ: Czy Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla? Amerykanie zabrali głos

 

Amerykańska administracja podkreśla, że amerykański przywódca powinien otrzymać pokojowego Nobla.

 

Prezydent USA został już kilkukrotnie nominowany przez innych światowych liderów - m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu, a także przez władze Kambodży czy Pakistanu.

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl / PAP
ARMENIAAZERBEJDŻANDONALD TRUMPIZRAELKAROL NAWROCKIKONFLIKTY MIĘDZYNARODOWEPOKOJOWA NAGRODA NOBLAPOLSKAUSAWOJNA NA UKRAINIE

