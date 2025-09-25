Grzegorz Schetyna w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie Grzegorz Schetyna. Wśród tematów rozmowy m.in. współpraca prezydenta z rządem w polityce zagranicznej i słowa Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu Stanów Zjednoczonych. Transmisję można śledzić na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzenia 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.