Grzegorz Schetyna w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Polska
Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie Grzegorz Schetyna. Wśród tematów rozmowy m.in. współpraca prezydenta z rządem w polityce zagranicznej i słowa Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu Stanów Zjednoczonych. Transmisję można śledzić na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzenia 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.

