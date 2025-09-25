Decyzja ws. podatku od samochodów spalinowych. Szef rządu ogłasza

Decyzja ws. podatku od samochodów spalinowych. Szef rządu ogłasza
Rząd zdecydował o odrzuceniu podatku od aut spalinowych

"'Podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza" - poinformował na platformie X Donald Tusk. Decyzja o odrzuceniu opłat ogłoszona została w trakcie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

O planach na odejście od tzw. "podatku Morawieckiego" premier Tusk informował już w czerwcu tego roku po rozmowie z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Projekt zakładał pobieranie podatku od najtańszych samochodów, takich jak chociażby wieloletnie diesle.

 

Pełczyńska-Nałęcz jeszcze w 2024 zapowiadała rezygnację z pomysłu rządu Mateusza Morawieckiego po otrzymaniu zielonego światła z Brukseli. 

Podatek od aut spalinowych nie wejdzie w życie. Premier podjął decyzję

Były premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się do wprowadzenia podatku od samochodów spalinowych do końca 2024 roku. Inicjatywa ta zapowiadana była jako jeden z "kamieni milowych" rządów prawicy, który miał związek z ograniczaniem emisji CO2 pochodzącej z transportu.

 

Opłata uzależniona miała być od emisji CO2 lub NOx, a wysokość podatku zależna od poziomu szkodliwych emisji samochodu. Płacony miał być on bezpośrednio przy rejestracji pojazdu.

 

ZOBACZ: 50 mln dolarów poszło z dymem. Ukraińskie drony niszczą systemy Tor-M2

 

O ostatecznej rezygnacji z pomysłu poprzedniej władzy Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych w czwartek popołudniu.

 

 

"Podatek Morawieckiego" zastąpił program dopłat do zakupu aut elektrycznych, który oficjalnie wszedł w życie w lutym 2025 roku.

Marcin Jan Orłowski / Maria Kosiarz / polsatnews.pl
DONALD TUSK PODATEK PODATEK OD AUT SPALINOWYCH POLSKA

