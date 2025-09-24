Trzy miasta bez ciepłej wody. Duża awaria na północy Polski

Z powodu awarii sieci ciepłowniczej mieszkańcy Gdyni, Rumii oraz Redy nie mogą korzystać w swoich domach z ciepłej wody. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni poinformowało, że znalazło już lokalizację usterki i trwają pracę nad naprawą sieci.

W środe popołudniu doszło do awarii sieci ciepłowniczej należącej do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. W wyniku usterki nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców w Gdyni, Rumi i Redzie.

Brak ciepłej wody w części Pomorza. Znaleziono lokalizację usterki

Instytucja przekazała, że zlokalizowała miejsce awarii. Mowa o skrzyżowaniu ul. Żelaznej z ul. Unruga na gdyńskim Pogórzu, przy źródle (EC Gdynia). Miejsce awarii zostało odcięte i wykonano obejście - przekazano w komunikacie.



"W tej chwili system jest odbudowywany i jesteśmy w trakcie uzupełniania wody. W ciągu najbliższych godzin planujemy przywrócić pełną sprawność systemu" - dodano.

"O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy w komunikacie OPEC.