- Istnieje w naukach strategiczna ambiwalentność, niepewność, nieprzewidywalność. Zdaje się, że Donald Trump stał się mistrzem w tej technice - mówił w programie "Gość Wydarzeń" prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski.

- Prezydent Trump przyzwyczaił nas do tego, że jest nieprzewidywalny i zaskakujący - mówił w Polsat News Zbigniew Pisarski.

Komentując wystąpienie Donalda Trumpa podczas wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Pisarski stwierdził, iż amerykański prezydent stał się mistrzem w strategii nieprzewidywalności politycznej.

Donald Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. "Naoglądał się 'Ojca Chrzestnego'"

- Istnieje w naukach strategiczna ambiwalentność, niepewność, nieprzewidywalność i zdaje się, że Donald Trump stał się mistrzem w tej technice sygnalizacji strategicznej i zastraszania. Wczoraj mieliśmy okazję usłyszeć kilka nowych sygnałów zmieniających mocno retorykę, narrację w słowach wypowiedzianych - komentował wystąpienie Trumpa na forum ONZ Pisarski.

Zdaniem eksperta, Trump od początku swojej drugiej kadencji z jednej strony "uwodził Rosję, Putina i lukrował rzeczywistość", a z drugiej "punktował kilka elementów", takich jak relacje Rosji m.in. z Białorusią, Wenezuelą, Białorusią czy Azerbejdżanem.

- Zdaje się, że Trump naoglądał się trochę 'Ojca Chrzestnego'. Najpierw wysyła pod dywanem bardzo mocne, zdecydowane sygnały, ale pozwala zachować twarz. Rozkłada ten czerwony dywan na Alasce, który nas obruszał (…) ale to trochę brzmi jak taka zimnowojenna strategia, a wokół Trumpa jest paru takich doradców, którzy bardzo lubują się w tej jałtanskiej mentalności - kontynuował Pisarski.

Jak twierdzi Zbigniew Pisarski, prezydent USA przechodzi obecnie od "miękkiej gry" do "fazy perswazji wobec Rosji", która zalicza wizerunkową porażkę w wojnie z Ukrainą.

- Jest to moment niezwykłej presji, ale wydaje mi się, że ta rosyjska narracja, dla porównania, mimo że wydaje się coraz ostrzejsza, wyrazista i prowokacyjna, jest tak naprawdę jak w naturze. Jak pies szczeka, to często szczeka bo się boi - mówił Pisarski.

Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego stwierdził ponadto, że "ukraińska inicjatywa zaczyna być dominująca i to zaczyna być kompromitujące dla Putina. Świat to widzi".

Ekspert o roli Polski w ONZ. "Polska zaczyna boksować w swojej lidze"

Podczas 80. sesji Zgromadzenia Narodowego ONZ Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Obaj politycy wygłosili przed członkami wspólnoty przemówienia.

Zbigniew Pisarski został zapytany przez Piotra Witwickiego o to, czy wystąpienia polskich przedstawicieli w ONZ należy traktować jako sukces.

- Polska zaczyna boksować w swojej lidze (...) Polska ma możliwość nadawaniu tonu transatlantyckim relacjom i jej polityce wobec Rosji. To bardzo dobrze o nas świadczy, że nasz głos zaczyna być słuchany - podsumował Pisarski.