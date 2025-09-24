Wspólnota parafii św. Anny w Elgin w Oklahomie pogrążona jest w żałobie po śmierci swojego proboszcza, ksiądza Linha Bui, który kilka dni wcześniej uległ poważnemu wypadkowi w zakrystii. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej i wysiłków lekarzy duchowny zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. "Był jednym z najświętszych ludzi" - wspominają parafianie.

O śmierci duchownego poinformował w mediach społecznościowych arcybiskup Oklahoma City Paul Coakley. "Z wielkim smutkiem ogłaszam, że ojciec Linh Bui zmarł na skutek odniesionych obrażeń" - przekazał.

Wezwał również wiernych do modlitwy w intencji duchownego. Parafia przekazała, że ksiądz Bui przed śmiercią przyjął sakrament namaszczenia chorych oraz apostolskie rozgrzeszenie. W ostatnich chwilach życia towarzyszyła mu rodzina.

Tragedia w parafii w Oklahomie. Proboszcz spadł ze stropu

Jak podaje "Catholic News Agency", do tragedii doszło pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy ks. Bui spadł ze stropu zakrystii swojej parafii. Upadek spowodował rozległy uraz mózgu oraz poważne obrażenia wewnętrzne.

Kapłan został natychmiast przewieziony do centrum urazowego Uniwersytetu Oklahomy, gdzie przeszedł operację. Uszkodzenia mózgu okazały się jednak tak rozległe, że dalsze interwencje neurologiczne nie były możliwe.

Ks. Bui doznał również urazu klatki piersiowej, zapadnięcia płuca i krwawienia tętniczego. Lekarzom udało się ustabilizować jego stan jedynie na tyle, by rodzina mogła się z nim pożegnać. Wkrótce potem wstrzymano dalsze procedury medyczne.

Śmierć proboszcza poruszyła parafian, którzy licznie wspominają go w mediach społecznościowych. "Był jednym z najświętszych ludzi, jakich mieliśmy szczęście znać. Najżyczliwszy, najbardziej pokorny i kochający ksiądz" - napisał jeden z wiernych.

Jedna z parafianek wspominała, że ksiądz Bui nieustannie zachęcał wiernych, by trwali na adoracji i dzielili się swoją wiarą z innymi. "Tym właśnie żył i tego nas uczył. Zawsze pozostanie w naszych sercach" - podkreśliła.