Rubio spotkał się z Ławrowem. Podano szczegóły rozmowy

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio powtórzył podczas spotkania z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem wezwanie do zaprzestania zabijania w Ukrainie oraz podjęcia znaczących kroków ku trwałemu zakończeniu wojny - przekazał Departament Stanu USA.

Jak poinformował w dwuzdaniowym komunikacie amerykański resort dyplomacji, podczas spotkania Marco Rubio i Siergieja Ławrowa w Nowym Jorku przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Rubio powtórzył dotychczasowe stanowisko Stanów Zjednoczonych.

Rubio z apelem do Ławrowa ws. wojny w Ukrainie

"Sekretarz powtórzył wezwanie prezydenta Trumpa, by zaprzestać zabijania i by Moskwa podjęła znaczące kroki w kierunku trwałego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej" - napisano.

Jak donosi agencja Reutera, spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji odbyło się "za zamkniętymi drzwiami" na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do rozmowy doszło dzień po tym, jak Donald Trump spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Trump o "papierowym tygrysie", Rubio ostrzega Rosję

Bezpośrednio po serii rozmów ws. pokoju w Ukrainie, amerykański przywódca opublikował na platformie Truth Social wpis dotyczący najbliższej przyszłości kraju. Stwierdził wówczas, że Ukraina przy pomocy sojuszników z Europy jest w stanie odzyskać zagarnięte przez Moskwę terytoria, nazywając Rosję "papierowym tygrysem".

Trump we wtorek poparł również zestrzeliwanie rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO.

Marco Rubio we wtorek również ostrzegł Rosję podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że cierpliwość Trumpa nie jest nieograniczona i jest on gotowy nałożyć sankcje oraz sprzedać Ukrainie większą ilość broni.

Rosyjskie MSZ jak dotąd nie opublikowało swojego komunikatu z rozmowy Rubio i Ławrowa.