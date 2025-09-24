Rosjanie uderzyli Iskanderami w jednostkę wojskową. Są ofiary i ranni

Rosjanie uderzyli Iskanderami w jednostkę wojskową. Są ofiary i ranni
Wystrzelenie pocisku Iskander podczas manewrów Zapad 2017

Rosjanie uderzyli pociskami Iskander w jedną z jednostek szkoleniowych wojsk lądowych Ukrainy. Są zabici i ranni. Trwa akcja służb ratunkowych. Według doniesień ukraińskich mediów ostrzelany został obiekt w obwodzie czernihowskim w północnej części kraju.

"Dziś, 24 września, wróg przeprowadził kombinowany atak na teren jednego z ośrodków szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród użytych środków rażenia znalazły się dwie rakiety balistyczne Iskander" - podało dowództwo wojsk lądowych.

Atak na jednostkę sił lądowych Ukrainy. Są ofiary

"W wyniku bezpośredniego trafienia w schron, pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, niestety, nie udało się całkowicie uniknąć strat wśród personelu. Na miejscu działają odpowiednie służby ratunkowe. Rannym niezwłocznie udzielana jest wszelka niezbędna pomoc medyczna" - przekazano w komunikacie. 

 

Armia nie ujawniła, ilu żołnierzy zginęło, ani ilu zostało rannych w następstwie ataku.

 

ZOBACZ: Potężne eksplozje w Kijowie. Są ofiary śmiertelne i ranni

 

Media informują, że atak nastąpił w obwodzie czernihowskim. Oprócz rakiet armia rosyjska zastosowała w nim około 30 dronów uderzeniowych i wywiadowczych.

Ukraina. Rosyjskie uderzenia w ośrodki szkoleniowe

"Ukraińska Prawda" przypomina, że to nie pierwszy atak na ukraińskie jednostki wojskowe w ostatnich miesiącach. 29 lipca rażona pociskami została jednostka Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. "Departament poinformował o trzech zabitych i 18 rannych żołnierzach" - czytamy. 

 

ZOBACZ: Rośnie tragiczny bilans po ataku na Sumy. Ukraiński wywiad ustalił sprawców

 

W innym ataku rakietowym na ośrodek szkoleniowy, przeprowadzonym 12 sierpnia, zginął jeden żołnierz a 23 zostało rannych

