Lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej ugrupowania. Jak przekazał marszałek Sejmu, zapadną tam ważne decyzje związane z przyszłością partii. Można spodziewać się również zmian personalnych.

- Jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem, przed Radą Krajową. Już dziś zapraszam na sobotę, na konferencję prasową po Radzie Krajowej - powiedział Hołownia podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie.

Lider Polski 2050 zapowiedział, że na partyjnym posiedzeniu zapadną "decyzje dotyczące bardzo wielu spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalnych".

Zmiany w Polsce 2050. Hołownia zwołuje posiedzenie członków partii

O posiedzeniu Rady Krajowej marszałek Sejmu poinformował, odpowiadając na pytanie o rezygnację Jacka Wiśnickiego (Polska 2050) z funkcji wiceprezydenta Warszawy. Wiśnicki ogłosił swoje odejście po burzliwym głosowaniu na radzie miasta dotyczącym nocnej prohibicji.

Na pytanie, czy Polska 2050 będzie proponowało kogoś innego na stanowisko wiceprezydenta stolicy, Hołownia odparł: - Nie wiem, (...) nie rozmawialiśmy o tym.

W ocenie Szymona Hołowni Wiśnicki "wykonał bardzo dobry ruch", odchodząc z warszawskiego ratusza.

- Zgodnie z tym, co my myślimy i co powinno się stać, zachował się honorowo, bardzo się z tego cieszę, dumny jestem z niego - dodał lider Polski 2050.

Rezygnacja Wiśnickiego to pokłosie zamieszania wokół pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie Warszawy. W ubiegły czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał się ze swojego projektu wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta.

Wiśnicki, który popierał stanowisko Trzaskowskiego, zrezygnował z funkcji wiceprezydenta. Radni przyjęli stanowisko, w którym mowa o wprowadzeniu pilotażowego zakazu jedynie w dwóch spośród osiemnastu dzielnic.