- Najwyższa Izba Kontroli (NIK), pod rządami Mariana Banasia, jest absolutnie skompromitowaną instytucją - powiedział Jacek Sasin w programie "Graffiti". O nowym prezesie NIK, Mariuszu Haładyju, dodał: - Państwowiec i człowiek, który daje szansę na to, że odbuduje autorytet izby.

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) negatywnie ocenia przygotowanie podstaw funduszu wsparcia sił zbrojnych, wskazując, że w perspektywie 10-15 lat obciążenia związane z jego finansowaniem będą ogromne.

Jacek Sasin podkreślił, że obecnie priorytetem powinno być bezpieczeństwo państwa: - Nie martwmy się tym, co będzie za 10-15 lat, bo eksperci dzisiaj mówią, że wojna może wybuchnąć w perspektywie dwóch, trzech lat.

ZOBACZ: Prezydent Karol Nawrocki przemawiał w ONZ. "Stoimy w punkcie zwrotnym historii"

Poseł PiS odwołał się do okresu międzywojennego, twierdząc, że martwienie się stanem budżetu państwa w długiej perspektywie, nie pozwoliło odpowiednio przygotować się na nadchodzącą wojnę. - Po wrześniu 1939 roku stan polskiego budżetu mało kogo chyba w Polsce interesował. Naprawdę nie bądźmy naiwni, nie bądźmy głupi - podkreślił.

Krytyczny raport NIK. Sasin: Absolutnie skompromitowana instytucja

- NIK jest absolutnie skompromitowaną instytucją pod rządami Mariana Banasia - uważa poseł PiS.

Jacek Sasin wyraził jednocześnie nadzieję, że zmiana na stanowisku prezesa NIK wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie instytucji. - Z nadzieją przyjmuję to, że przychodzi nowy szef NIK (...). Państwowiec i człowiek, który daje szansę na to, że odbuduje autorytet izby.

Prowadzący zaznaczył, że nowego kandydata na szefa Izby zgłosiła koalicja rządząca. - Czasami nawet najgorszej koalicji, naszemu rządowi, zdarzy się zrobić coś mądrego. To jest wyjątek od zasady, bo ta koalicja zazwyczaj robi rzeczy głupie i złe, i szkodliwe dla Polski - odparł Sasin.

ZOBACZ: Jest kandydat na szefa NIK. Minister ujawnił nazwisko, zgrzyt w koalicji

- Poparliśmy go przecież w głosowaniu sejmowym, wycofaliśmy naszego kandydata. Ja pana prezesa Haładyja bardzo cenię i mam nadzieję, takie niemądre raporty już nie będą opuszczały Izbę - dodał.

Podatek wojenny zamiast Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych?

Do sposobu finansowania funduszu odniósł się także podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ludwik Kotecki, który zaproponował w zamian wprowadzenie podatku wojennego. Jacek Sasin jednak odrzucił ten pomysł:



- Myślę, że nie ma dzisiaj takiego społecznego przyzwolenia, żeby jeszcze mnożyć obciążenia, a w budżecie normalną drogą się tych pieniędzy nie znajdzie. Budżet jest dzisiaj w stanie ruiny po dwóch latach rządu koalicji 13 grudnia - mówił poseł PiS.

ZOBACZ: Polacy popierają nocną prohibicję? Jednoznaczny wynik sondażu

Sasin zgodził się z prowadzącym, że Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest zadłużeniem, ale jednak "czymś, czego nie przejadamy" i co służy naszemu bezpieczeństwu.