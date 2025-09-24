Policyjna interwencja w Auschwitz-Birkenau. Zatrzymano dwóch obcokrajowców

Polska
Policyjna interwencja w Auschwitz-Birkenau. Zatrzymano dwóch obcokrajowców
KPP w Oświęcimiu
Policja interweniowała wobec nietrzeźwych turystów w Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcimska policja zatrzymała dwóch obywateli Finlandii na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jak ustalono, turyści w stanie nietrzeźwości dokonali bezprawnego wtargnięcia na teren muzeum. Obaj mężczyźni przyznali się do winy i zostali ukarani wysokimi grzywnami.

W poniedziałkowy wieczór policja została wezwana do Muzeum w Brzezince, gdzie strażnicy ujęli dwóch nietrzeźwych turystów z Finlandii.

 

Mężczyźni, obaj w wieku 33 lat, najpierw nie zostali wpuszczeni na teren muzeum, ponieważ było już zamknięte. Kilka chwil później postanowili jednak wejść na teren obiektu, pokonując ogrodzenie i zostali natychmiast zatrzymani przez strażników.

Wtargnęli do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dwóch Finów ukaranych grzywną

Policjanci przewieźli turystów do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy. Badanie alkomatem wykazało, że obaj mieli ponad dwa promile alkoholu.

 

ZOBACZ: Opłaty dla zagranicznych turystów. Kolejny kraj szykuje zmiany

 

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy na podstawie zebranych dowodów przedstawili mężczyznom zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Birkenau. Za ten czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

 

Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddali się karze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu nałożył na nich grzywny po 1500 złotych

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
