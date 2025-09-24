Nowy senator Koalicji Obywatelskiej. W kwietniu wykluczyła go Lewica

Nowy senator Koalicji Obywatelskiej. W kwietniu wykluczyła go Lewica
Piotr Woźniak dołączył do Koalicji Obywatelskiej

Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej ma w swoich szeregach nowego senatora. Niezrzeszony od kilku miesięcy Piotr Woźniak, w kwietniu został wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

"Podjąłem decyzję o wstąpieniu do Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Wyborcy 15 października 2023 roku oczekiwali od nas przewidywalnego, trwałego, 4 letniego rządzenia. Wybory prezydenckie pokazały, że bez spójnego działania nie zdołamy naprawić Polski. Jestem przekonany, że nadszedł czas wzmocnienia zaplecza rządowego w Parlamencie, czas zgody, czas współpracy. Przed nami 2 lata kadencji. Proszę Wszystkich wyborców i polityków koalicji 15 października o zgodne, mocne wsparcie dla rządu Pana Premiera" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Woźniak.

Piotr Woźniak w PO. Usunięty z Lewicy za głosowanie

Wybrany z ramienia Lewicy Woźniak został z tego klubu usunięty za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. 

 

Jak przekazał wtedy w rozmowie z PolsatNews.pl rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, senator został usunięty z klubu bez głosów sprzeciwu.

 

ZOBACZ: "Skompromitowana instytucja". Sasin grzmi po raporcie NIK

 

Woźniak wrócił do tej sytuacji mówiąc, że „po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu” miała miejsce sytuacja, w wyniku której polityk koalicji rządzącej został wykluczony za głosowanie zgodnie z linią rządu. 

WIDEO: "Potworna toksyna". Szczepan Twardoch o problemach polskiej polityki
Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
