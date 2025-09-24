Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej ma w swoich szeregach nowego senatora. Niezrzeszony od kilku miesięcy Piotr Woźniak, w kwietniu został wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

"Podjąłem decyzję o wstąpieniu do Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Wyborcy 15 października 2023 roku oczekiwali od nas przewidywalnego, trwałego, 4 letniego rządzenia. Wybory prezydenckie pokazały, że bez spójnego działania nie zdołamy naprawić Polski. Jestem przekonany, że nadszedł czas wzmocnienia zaplecza rządowego w Parlamencie, czas zgody, czas współpracy. Przed nami 2 lata kadencji. Proszę Wszystkich wyborców i polityków koalicji 15 października o zgodne, mocne wsparcie dla rządu Pana Premiera" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Woźniak.

Piotr Woźniak w PO. Usunięty z Lewicy za głosowanie

Wybrany z ramienia Lewicy Woźniak został z tego klubu usunięty za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Jak przekazał wtedy w rozmowie z PolsatNews.pl rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, senator został usunięty z klubu bez głosów sprzeciwu.

Woźniak wrócił do tej sytuacji mówiąc, że „po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu” miała miejsce sytuacja, w wyniku której polityk koalicji rządzącej został wykluczony za głosowanie zgodnie z linią rządu.