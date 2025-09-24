Nowa umowa mimo zachodnich sankcji. Serbia wciąż kupuje gaz z Rosji

Serbia kontynuuje import gazu z Rosji. Jak poinformował prezes państwowej spółki gazowej Duszan Bajatović, w październiku zostanie podpisana trzyletnia umowa w tej sprawie. Długoterminowy, dziesięcioletni kontrakt Serbii z Rosją na dostawy gazu ziemnego wygasł pod koniec maja bieżącego roku.

Bajatovic poinformował, że Serbia już zapewniła sobie codzienne dostawy 2,5 mln metrów sześciennych gazu z Azerbejdżanu i otrzymuje dodatkowe 9,5 mln metrów sześciennych dziennie z Rosji. Zapewnił też, że umowa nie doprowadzi do podwyżek cen gazu dla ludności, a ewentualna różnica w nowej, wyższej cenie gazu zostanie pokryta przez Srbijagas.

Kontrakt obciążony jest również nowymi sankcjami, jakie Komisja Europejska ogłosiła wobec Moskwy i rosyjskich firm.

Umowa gazowa Serbii i Rosji. Kontrakt mimo unijnych sankcji

Choć Serbia ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej, pozostaje jednym z niewielu nabywców rosyjskich surowców w Europie, unikając przyłączenia się do zachodnich restrykcji. Długoterminowy, dziesięcioletni kontrakt Serbii z Rosją na dostawy gazu ziemnego wygasł pod koniec maja bieżącego roku. Nowy kontrakt ma być podpisany jest na dotychczasowych warunkach.

Prezes Srbijagas dodał, że jedyny serbski magazyn gazu mieści 780 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego, a w razie potrzeby istnieje możliwość pozyskania dodatkowych dwustu milionów metrów sześciennych z magazynu na Węgrzech.

Bałkańska redakcja Radia Wolna Europa poinformowała, że według danych serbskiego Instytutu Statystycznego, udział rosyjskiego gazu w całkowitym imporcie tego surowca w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku wyniósł 80 procent. Uzależnienie od rosyjskiego gazu było jednym z argumentów serbskiego rządu za tym, aby nie nakładać sankcji na Moskwę.

