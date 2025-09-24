W wieku 87 lat zmarła Claudia Cardinale, gwiazda Hollywood i europejskiego kina. Sławę aktorce przyniosły role m.in. w słynnych włoskich produkcjach m.in. "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie".

Jej debiutem w pełnometrażowym filmie fabularnym była rola w filmie "Goha", gdzie wystąpiła u boku Omara Sharifa.

Claudia Cardinale nie żyje. Była gwiazdą kina

Początek jej wielkiej kariery w latach 60. przypadł na czas rozkwitu włoskiego kina. Wystąpiła wtedy w wielu produkcjach, które przeszły do historii włoskiej kinematografii, takich jak "Rocco i jego bracia"(1960), "Lampart" (1963) Luchino Viscontiego, "Il bell'Antonio" (1960) Mauro Bologniniego czy "8 i pół" Federico Felliniego (1963).

Aktorka została gwiazdą Hollywood jako Jill McBain w "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" Sergio Leone i księżniczka Dala "Różowej Panterze".

W swojej karierze zagrała w ponad 90 filmach. Wśród przyznanych jej nagród, są m.in. Złoty Lew za całokształt pracy twórczej podczas festiwalu w Wenecji oraz oraz honorowy Złoty Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie. Od 1999 roku aktorka pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO.