Publikowane co jakiś czas dane GUS mówią o kolejnych wzrostach średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw. Niezadowolonych z obecnej kondycji rynku pracy jednak nie brakuje. Wiele osób poszukuje możliwości uzyskania lepszych zarobków i warunków zatrudnienia. Daje ją m.in. przebranżowienie. Gdzie obecnie należy szukać najlepiej opłacanych stanowisk?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne płace w lipcu 2025 wzrosły o 7,6 proc. względem ubiegłego roku. Osiągnęły poziom 8 905,63 zł. Średnia powoli zbliża się do bariery 10 tys. miesięcznie brutto. Są zawody, które już teraz pozwalają dostawać co najmniej tyle samo, w dodatku na rękę.

Gdzie płacą najlepiej? Branże z najwyższymi pensjami

Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o konkretne branże? Statystyki GUS za 2024 r. dają obraz kondycji poszczególnych sektorów. W sześciu z nich otrzymywało się przeciętnie powyżej 10 tys. zł brutto. Podium tworzą:

informacja i komunikacja (13,46 tys. zł)

(13,46 tys. zł) górnictwo i wydobywanie (13,12 tys. zł)

(13,12 tys. zł) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (12,52 tys. zł)

Gałęzią z przeciwnego bieguna jest zakwaterowanie i gastronomia. Tam pracownicy inkasują 5,52 tys. zł brutto.

Najlepiej płatne zawody i stanowiska

Według najnowszego raportu Hays Poland, najwyższe zarobki dotyczą stanowisk dyrektorskich. Chief Financial Officer, Head of e-Commerce czy IT Director zarabiają zazwyczaj 40-50 tys. zł brutto, a w niektórych przypadkach nawet więcej. A na co mogą liczyć eksperci na nieco niższym szczeblu?

W IT cały czas do pozazdroszczenia są wynagrodzenia programistów. Java Developer, Front-end Developer czy C++ Developer mają wypłacane zazwyczaj około 16-18 tys. zł brutto, ale stawki przekraczają też 20 tys. W cenie są specjaliści od cyberbezpieczeństwa, danych i AI (19-22 tys. zł).

Niezła jest sytuacja w sektorze budowlanym - i to nie tylko na kluczowych stanowiskach. Już na poziomie kierowników robót oraz młodszych kierowników projektu regularnie płaci się powyżej 10 tys. zł, a najczęściej spotykana stawka to 12 tys. zł. Podobne wynagrodzenia otrzymują projektanci instalacji elektrycznych lub sanitarnych oraz kosztorysanci. Kierownik budowy lub kierownik robót drogowych mogą liczyć na 15-17 tys. zł brutto.

Z kolei w branży logistycznej kierownicy transportu czy spedycji oraz kupcy strategiczni otrzymują około 12-14 tys. zł. Kierujący łańcuchem dostaw otrzymuje przeważnie 26 tys., choć maksymalne stawki potrafią wynieść 35 tys. zł brutto.

Zarobki lekarzy i finansistów. Tylko pozazdrościć

Co się tyczy finansów i rachunkowości, nawet na niższym stanowisku często pęka bariera 10 tys. zł. Od takiej kwoty startuje młodszy analityk finansowy. Po awansie na starszego analityka jest to już 16 tys. zł. Kontrolerzy biznesowi mogą dostawać 18 tys. zł brutto, a pensje kierownicze przekraczają 25 tys. zł.

Osobną kwestią są wynagrodzenia lekarzy. Profesja ta jest nie tylko misją, ale wciąż intratnym zajęciem. Mediana kontraktu specjalisty, zgodnie z danymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to ponad 24,6 tys. zł. Najwyższe umowy mieściły się w przedziale 100-300 tys. zł.

