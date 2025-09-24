Warszawa szykuje się na największy biegowy weekend w swojej historii. Już 27 i 28 września 20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach organizowanych w ramach 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Na królewskim dystansie padnie historyczny rekord - po raz pierwszy w Polsce próg 10 tysięcy zgłoszonych zawodników został nie tylko osiągnięty, ale i mocno przekroczony.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dziesiątki atrakcji, w tym 42 strefy kibica, gra miejska i wspólne świętowanie w sercu stolicy, które - jak w największych światowych maratonach - przyciąga całe rodziny. Tegoroczna edycja to również mistrzostwa Polski w maratonie oraz kolejna odsłona akcji #BiegamDobrze, w której uczestnicy biegną, by pomagać.

Rekordowa frekwencja i trzy biegi dla tysięcy chętnych

- Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego przejdzie do historii dzięki rekordowej frekwencji. Po raz pierwszy w Polsce granica 10 tys. zgłoszonych maratończyków została przekroczona, co więcej numery startowe otrzymało już 11 500 osób. To nowy krajowy rekord zapisanych uczestników biegu na królewskim dystansie - podkreśla Marek Tronina, dyrektor biegu.

Łącznie w trzech zaplanowanych biegach weźmie udział 20 tys. osób - od dzieci po seniorów. W niedzielę oprócz maratonu wystartuje Nice To Fit You Warszawska Dycha (bieg na 10 km), a dzień wcześniej - w sobotę 27 września - odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży.

Maraton świętem miasta

Organizatorzy podkreślają, że Maraton Warszawski to nie tylko rywalizacja sportowa, lecz także wielkie święto miejskie i społeczne. Podobnie jak maratony w Berlinie, Bostonie czy Londynie, które od lat integrują całe miasta, również Warszawa wpisuje się w ten światowy trend. 42 zorganizowane strefy kibicowania rozmieszczone co kilometr trasy zapewnią biegaczom gorący doping na każdym etapie biegu.

Centrum wydarzeń stanie się Marathon Fan Zone przed Pałacem Kultury i Nauki - miasteczko biegowe pełne atrakcji. W Fan Zonie partnerzy imprezy przygotują animacje dla dzieci, fotobudki, konkursy i strefy relaksu dla dorosłych oraz wiele innych aktywności, aby zaangażować nie tylko biegaczy, ale i ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców. Nowością będzie Gra Miejska dla kibiców - w której uczestnicy odwiedzają kolejne punkty dopingu na trasie.

W przeddzień maratonu zaplanowano liczne wydarzenia. W sobotę po południu odbędzie się Pierogi Party - kulinarna uczta inspirowana tradycją pasta party, lecz w polskim wydaniu. W Pałacu Kultury i Nauki na wszystkich - biegaczy, kibiców i mieszkańców - czekać będą stoiska serwujące regionalne pierogi i inne specjały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Z kolei po zakończeniu maratonu, w niedzielny wieczór przy Bulwarach Wiślanych (obok pomnika Syrenki), wszyscy spotkają się na Wieczorze Mistrzów, podczas którego nastąpi dekoracja zwycięzców i nowych Mistrzów Polski.

Mistrzostwa Polski i malownicza trasa

Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski będzie równocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn na królewskim dystansie. W rywalizacji pań o medale powalczą m.in. Monika Olejarz (Jackiewicz), Emilia Mazek i Anna Bańkowska, a mocne tempo może narzucić Kenijka Pauline Mutwa Thitu.

Wśród mężczyzn faworytami do tytułu są Arkadiusz Gardzielewski i Kamil Karbowiak, ale szansę na niespodziankę ma także Artur Olejarz. W klasyfikacji open największe emocje wzbudza start Japończyka Ryomy Takeuchiego (rekord życiowy 2:08:38), Duńczyka Thijsa Nijhuisa (2:10:57) i Turka Ömera Alkanoglu (2:12:57), którzy powalczą o zwycięstwo w całym biegu.

Trasa maratonu posiada oficjalny atest PZLA i World Athletics, a jej start i meta znajdą się w sercu miasta - na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. 42-kilometrowa pętla prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne miejsca Warszawy: Stare Miasto, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Most Poniatowskiego, obok Zamku Królewskiego, Pałacu Prezydenckiego, Stadionu Narodowego i Muzeum Narodowego. Trasa jest płaska i szybka, zaprojektowana tak, by sprzyjać biciu rekordów i zdobywaniu życiówek.

Biegi towarzyszące: Warszawska Dycha i Mini Maraton

Maratonowi tradycyjnie towarzyszą biegi dla tych, którzy preferują krótsze dystanse lub dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Nice To Fit You Warszawska Dycha wystartuje 45 minut po maratonie. 10-kilometrowy bieg cieszy się ogromnym zainteresowaniem - swój udział zgłosiło już ponad 7 tys. biegaczy, co oznacza że również w tej kategorii padnie rekord frekwencji.

Dzień wcześniej, w sobotę 27 września, odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton - cykl krótkich biegów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Najmłodsi adepci biegania zostaną podzieleni na kategorie wiekowe i zmierzą się z dystansami od 700 m do 1500 m, dostosowanymi do ich możliwości. Na oba biegi wciąż można się zapisać, choć limit miejsc szybko się zapełnia.

#BiegamDobrze - gdy bieganie łączy się z pomaganiem

Warszawski maraton to nie tylko sport i zabawa, ale także pomoc potrzebującym. Od ponad 10 lat integralną częścią imprezy jest unikatowa akcja charytatywna #BiegamDobrze, która pozwala biegaczom łączyć pasję z dobroczynnością.

Zamiast płacić tradycyjne wpisowe, uczestnicy akcji zakładają internetowe zbiórki i mobilizują znajomych do wpłat na jedną z kilkunastu współpracujących organizacji pozarządowych. Po zebraniu minimalnej kwoty celu charytatywnego biegacz otrzymuje pakiet startowy oraz charakterystyczny pomarańczowy numer - znak, że biegnie dla kogoś, nie tylko dla siebie. W tegorocznej edycji kilkuset biegaczy pobiegnie z myślą o innych.

- Jako sponsor tytularny 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego jesteśmy dumni, że możemy wspierać nie tylko sportowe ambicje uczestników, ale także ich wysiłek na rzecz pomocy innym. Akcja #BiegamDobrze pokazuje, jak wielką siłę ma wspólne działanie, tysiące biegaczy i kibiców, łączą się w jednym celu: by pomagać - mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej i rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden.

- Cieszy nas, że to święto biegania rośnie z roku na rok, bijąc rekordy frekwencji i zaangażowania społecznego. To dla nas dowód, że sport i odpowiedzialność społeczna mogą iść w parze, inspirując do pozytywnych zmian - dodaje rzeczniczka.

Maraton napędza gospodarkę - miliony dla Warszawy i promocja stolicy

Maraton Warszawski to nie tylko sportowe emocje, ale też twarde dane pokazujące jego wpływ na miasto. Po raz pierwszy w Polsce przygotowano kompleksowy raport ekonomiczny i społeczny dotyczący biegu masowego. Analiza Akademii Leona Koźmińskiego i Fundacji "Maraton Warszawski" pokazuje, że Maraton i Półmaraton Warszawski generują łącznie ponad 60 mln zł rocznie dodatkowych wydatków w stolicy - od hoteli i restauracji po transport i atrakcje turystyczne.

Badanie dowodzi również, że wydarzenie to promuje Warszawę na świecie: zagraniczni biegacze ocenili ją na 8,99/10, a 77 proc. deklaruje chęć powrotu. To tysiące nowych ambasadorów miasta, którzy po starcie w Warszawie zabierają pozytywne wrażenia do swoich krajów.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia.

Transmisja online dla kibiców

28 września maraton będzie można śledzić na żywo w internecie. Transmisja rozpocznie się o 8:40 na oficjalnym kanale YouTube Maratonu Warszawskiego. Kilkanaście kamer, ujęcia z drona, reporterzy na trasie i studio z ekspertami oddadzą atmosferę biegu. Relacja dostępna będzie bezpłatnie dla kibiców w Polsce i za granicą.

To ostatnie dni, aby zapisać się na jeden z trzech biegów - szczegóły i formularz zapisów dostępne są na stronie www.nnmaratonwarszawski.com

