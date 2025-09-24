- To było tak, jak to powinno wyglądać. Politycy polscy mówili o tych samych sprawach, nazywali rzeczy po imieniu, pokazywali takie same rozwiązania i co ważne - pokazali, że są razem - powiedziała w "Gościu Wydarzeń" marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, zapytana o aktywność prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego w USA. - Także dobrze, że tak się stało - dodała.

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki przypomniał, że we wtorkowym wydaniu programu europoseł Beata Szydło pozytywnie odniosła się do przemówienia wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w ONZ. - Czy pani byłaby w stanie powiedzieć też coś dobrego o ostatniej aktywności zagranicznej Karola Nawrockiego? - zapytał.

- To było tak, jak powinno wyglądać. Politycy polscy mówili o tych samych sprawach, nazywali rzeczy po imieniu, pokazywali takie same rozwiązania i co ważne - pokazali, że są razem. A takie symbole w polityce zagranicznej są ważne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Także dobrze, że tak się stało - odpowiedziała marszałek Senatu.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził we wtorek, że Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie swoje terytoria sprzed 24 lutego 2022, a rosyjska gospodarka jest słaba. Marszałek Senatu została zapytana, czy Nawrocki miał wpływ na przyjęcie takiej narracji przez amerykańskiego lidera. - Na pewno przyczyniła się do tego aktywności wszystkich polityków europejskich i pana prezydenta Karola Nawrockiego, i wicepremiera Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta (Francji - red.) Emmanuela Macrona. Wszystkich - podkreśliła.

Kidawa-Błońska stwierdziła, że Polska powinna "szukać sojuszy w Europie, ze Stanami Zjednoczonymi, ze wszystkimi, którzy mogą być po demokratycznej stronie - podkreśliła.

Artykuł aktualizowany.