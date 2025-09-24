Inspektor Dariusz Walichnowski został odwołany z funkcji Komendanta Stołecznego Policji. O godz. 15 zaplanowana jest ceremonia jego następcy. Będzie nim m. insp. Krzysztof Ogroński.

Wniosek o odwołanie inspektora Dariusza Walichnowskiego z funkcji Komendanta Stołecznego Policji złożył do MSWiA Komendant Główny Policji.

- Wniosek został przez pana ministra podpisany i w tym momencie czekamy oczywiście na decyzję o powołaniu nowego Komendanta Stołecznego Policji. Taka decyzja zostanie oczywiście po podpisaniu przez pana ministra niezwłocznie ogłoszona - powiedziała w RDC rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

Zmiana w Komendzie Stołecznej Policji

Nowym komendantem stołecznym policji zostanie m. insp. Krzysztof Ogroński, obecnie zastępca komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.

Dariusz Walichnowski kierował stołeczną policją od stycznia 2024 roku. Jak podają media, miał stracić stanowisko z powodu nieskutecznej walki z problemem wakatów w KSP, sięgającej około 2,5 tysiąca etatów.