Kolejne miasto z nocną prohibicją? Prezydent ogłasza konsultacje

Prezydent Legnicy ogłosił konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w mieście w godzinach od 22.00 do 6.00. Konsultacje rozpoczną się 29 września i potrwają do 20 października. Urząd miasta przekazał, że mieszkańcy mogą wziąć w nich udział online lub osobiści.

Propozycja zakłada wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie obejmie lokali gastronomicznych, jak restauracje, bary i puby, w których alkohol spożywany jest na miejscu.

"Chcemy poznać głos legniczan w tej ważnej sprawie. Czy według nich takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone w naszym mieście" - przekazał cytowany w informacji prasowej prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

Legnica. Mieszkańcy zdecydują o nocnej prohibicji

W konsultacjach prowadzonych od 29 września do 20 października będzie można wziąć udział za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.legnica.eu lub osobiście, wypełniając ankietę w urzędzie miasta.

Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: czy jesteś za ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych w Legnicy w godzinach od 22.00 do 6.00. Do wyboru będą trzy odpowiedzi: za, przeciw oraz nie mam zdania.

Legnica to kolejne miasto w regionie, które zdecydowało się przeprowadzić konsultacje społeczne na ten temat. We Wrocławiu ich pokłosiem była podjęta 11 września decyzja radnych o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od godz. 22.00 do 6.00. Tym samym w stolicy Dolnego Śląska rozszerzono obszar obowiązującego zakazu z centrum na całe miasto.

Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od godz. 22 do 6.00 obowiązywał we Wrocławiu na Starym Mieście od 2018 r. W 2024 r. zakaz rozszerzono na osiem osiedli okalających Stare Miasto lub będących w jego bliskim sąsiedztwie.