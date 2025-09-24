Prezes PiS Jarosław Kaczyński na sejmowym korytarzu powiedział, że mężczyzna "musi pić nadmiernie przez 20 lat", by popaść w alkoholizm, a "kobieta tylko dwa". Eksperci podkreślają jednak, że stanowisko medycyny i nauki ogółem jest w tym temacie inne.

Kaczyński podczas rozmowy z dziennikarzami na sejmowym korytarzu, pytany m.in. o ograniczenia sprzedaży alkoholu w Polsce, po raz kolejny wypowiedział się na temat związku między płcią, czasem picia a uzależnieniem od alkoholu.

- Proszę pamiętać, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm jako chorobę, musi pić nadmiernie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa - stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS mówił o tym już w listopadzie 2022 r. podczas spotkania w Olsztynie, gdzie wspomniał także o tym, że "pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni", a "młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu".

ZOBACZ: Decyzja ws. nocnej prohibicji w Warszawie. "PO zaliczyła strzał w kolano"

- Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna żeby popaść w alkoholizm to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - powiedział.

Eksperci o trzech kryteriach i najnowszej klasyfikacji WHO

Prof. dr hab. n. med. Anna Klimkiewicz z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, że stanowisko medycyny i nauki ogółem jest w tym temacie zupełnie inne. Wyjaśniła, że uzależnienie rozpoznaje się standardowo po roku spożywania alkoholu (lub innej substancji psychoaktywnej), jeśli spełnione są odpowiednie kryteria diagnostyczne.

- Jeśli stwierdzamy obecność trzech kryteriów diagnostycznych - np. utrata kontroli, poczucie przymusu zażywania, przyjmowanie pomimo szkodliwości, tolerancja, zespoły abstynencyjne, zaniedbywanie innych aspektów życia - uznajemy osobę za uzależnioną. Dodatkowo najnowsza klasyfikacja WHO zaleca rozpoznanie uzależnienia już w przypadku zaledwie trzech miesięcy intensywnego picia/zażywania - zaznaczyła prof. Klimkiewicz.

ZOBACZ: Nocna prohibicja w całej Polsce? Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno

Jak dodała, alkohol stanowi w Polsce przyczynę przemocy domowej, chorób i zaburzeń psychicznych, samobójstw i chorób somatycznych na skalę nieporównywalnie większą niż jakiekolwiek inne substancje - w tym nielegalne. Ponadto uzależnia fizycznie i bardzo szybko niszczy zarówno psychikę jak i ciało, i - co podkreśla prof. Klimkiewicz - niszcząc życie nie tylko pijącego, ale znacznie szybciej jego najbliższym.

- Etanol statystycznie szybciej wyniszcza organizm kobiety niż mężczyzny, ponieważ działa na kobiety silniej, jednak jest demokratyczną trucizną i szkodzi absolutnie każdemu i to bardzo szybko - zaznaczyła. - A fakty są takie, że w praktyce psychiatrycznej oraz badaniach naukowych widać wyraźnie, że wśród uzależnionych od substancji absolutnie dominują mężczyźni.

W badaniu "Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce" opublikowanym w 2021 r. na zlecenia dawnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opisano, iż "mężczyźni piją alkohol niemal trzykrotnie częściej niż kobiety (średnia 106 dni versus 37 dni)". Ponadto do przynajmniej jednego symptomu ryzykownego picia, mierzonego narzędziem przesiewowym RAPS (Rapid Alcohol Problems Screen), przyznało się 14,2 proc. osób. Mężczyźni doświadczali ich częściej niż kobiety - odpowiednio 22,3 proc. i 6,8 proc.

Eksperci o słowach Kaczyńskiego: Bardzo szkodliwe

Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, również podkreśliła, że różnice między kobietami a mężczyznami pijącymi alkohol dotyczą głównie szkód zdrowotnych, a nie czasu uzależniania się.

- Nie ma żadnych badań, które powiedziałyby, że mężczyzna potrzebuje 20 lat, żeby się uzależnić, a kobieta dwóch - zaznaczyła. - Na czas uzależnienia się od alkoholu wpływają bardzo różne czynniki, od ilości wypitego alkoholu, przez czas picia, po czynniki genetyczne. W związku z tym ludzie uzależniają się w różnym momencie od momentu rozpoczęcia picia.

ZOBACZ: Kolejne miasto z nocną prohibicją? Prezydent ogłasza konsultacje

Jak przekazała Łukowska, to prawda, że alkohol jest bardziej szkodliwy dla kobiet, ponieważ są one bardziej narażone na szkody zdrowotne. Jako przykład podała sytuację, w której po wypiciu takiej samej ilości alkoholu, jego stężenie we krwi jest większe u kobiet. - Więc są różnice, ale one dotyczą przede wszystkim konsekwencji dla zdrowia - wyjaśniła.

Łukowska dodała, że szerzenie informacji o tym, że mężczyzna musi pić przez 20 lat, by popaść w alkoholizm, jest bardzo szkodliwe. W konsekwencji mężczyźni mogą bagatelizować objawy uzależnienia od alkoholu, uznając, że nie pili przez wystarczająco długi czas.

- Nie można powiedzieć, ile trzeba wypić, ani jak długo pić, żeby się uzależnić. Po prostu o uzależnieniu mówimy po objawach tego uzależnienia, np. po utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu czy po tym, że alkohol reguluje emocje, staje się główną aktywnością. Natomiast nigdy o uzależnieniu nie decyduje tylko i wyłącznie czas picia alkoholu - podkreśliła.