Incydent z wojskowym samolotem nad Królewcem. Próba zakłócenia sygnału GPS
Świat
Wobec hiszpańskiego samolotu wojskowego z minister obrony Margaritą Robles na pokładzie podjęto w środę próbę zakłócenia sygnału GPS - informuje agencja Reuters powołując się na hiszpański resort obrony. Do incydentu doszło podczas przelotu nad Bałtykiem, niedaleko Królewca.
Jak przekazano, szefowa resortu obrony Hiszpanii Margarita Robles podróżowała samolotem wojskowym na Litwę. Polityk odwiedza, rozmieszczony w tym kraju, hiszpański kontyngent.
