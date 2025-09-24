Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji ostrzega przed ingerencją Rosji w nadchodzące wybory parlamentarne w Mołdawii. Rosyjscy propagandyści kolportują doniesienia o zamiarach "Brukseli, która chce zająć Mołdawię". Obywatele Mołdawii pójdą do urn 28 września.

Jak podaje portal Espreso.TV, Kreml twierdzi, że posiada dane wywiadowcze, według których NATO "koncentruje wojska w Rumunii", aby "rozmieścić siły w Odessie w celu zastraszenia Naddniestrza". Z Rosji rozpowszechniana jest też narracja o "zamiarach Brukseli, by zająć Mołdawię" i o tym że Unia Europejska "obawia się własnych oszustw wyborczych".

Wybory w Mołdawii. Prezydent mówi o wpływie destabilizacji

Centrum Zwalczania Dezinformacji przekazało, że jest to zorganizowana przez Kreml polityka dezinformacyjna. Ma ona na celu destabilizację sytuacji w Mołdawii przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 28 września i zmobilizowanie prorosyjskich wyborców.

O próbach wpłynięcia na mołdawski proces wyborczy mówiła też prezydent kraju, Maia Sandu. Oskarżyła Rosję o wydawanie "setek milionów euro" na próbę destabilizacji państwa.

- Ludzie codziennie są odurzani kłamstwami. Setki osób otrzymują wynagrodzenie za wywoływanie zamieszek i przemocy oraz szerzenie strachu – powiedziała w internetowym nagraniu. Mołdawska policja poinformowała również o operacji, która miała na celu "przeciwdziałanie destabilizującym działaniom Rosji". Dokonano 250 rewizji i zatrzymano 74 osoby.

Jak wskazują sondaże, rządząca liberalna Partia Działania i Solidarności (PAS), na czele której stoi Sandu, zawalczy o zwycięstwo z prorosyjskim Wyborczym Blokiem Patriotycznym, którego główną postacią jest były prezydent Igor Dodon.

"Zbrodniczy reżim PAS próbuje nas zastraszyć. Zastraszyć i uciszyć ludzi" - napisał na platformie X Dodon.