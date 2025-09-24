Dezinformacja przed wyborami w Mołdawii. Rosyjska propaganda sugeruje fałszerstwa wyborcze

Świat
Dezinformacja przed wyborami w Mołdawii. Rosyjska propaganda sugeruje fałszerstwa wyborcze
Facebook.com/maia.sandu
Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzega przed próbami rosyjskiej destabilizacji

Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji ostrzega przed ingerencją Rosji w nadchodzące wybory parlamentarne w Mołdawii. Rosyjscy propagandyści kolportują doniesienia o zamiarach "Brukseli, która chce zająć Mołdawię". Obywatele Mołdawii pójdą do urn 28 września.

Jak podaje portal Espreso.TV, Kreml twierdzi, że posiada dane wywiadowcze, według których NATO "koncentruje wojska w Rumunii", aby "rozmieścić siły w Odessie w celu zastraszenia Naddniestrza". Z Rosji rozpowszechniana jest też narracja o "zamiarach Brukseli, by zająć Mołdawię" i o tym że Unia Europejska "obawia się własnych oszustw wyborczych". 

Wybory w Mołdawii. Prezydent mówi o wpływie destabilizacji

Centrum Zwalczania Dezinformacji przekazało, że jest to zorganizowana przez Kreml polityka dezinformacyjna. Ma ona na celu destabilizację sytuacji w Mołdawii przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 28 września i zmobilizowanie prorosyjskich wyborców.  

 

O próbach wpłynięcia na mołdawski proces wyborczy mówiła też prezydent kraju, Maia Sandu. Oskarżyła Rosję o wydawanie "setek milionów euro" na próbę destabilizacji państwa.

 

ZOBACZ: Ukraińskie drony zaatakowały w głębi Rosji. Płoną zakłady petrochemiczne

 

- Ludzie codziennie są odurzani kłamstwami. Setki osób otrzymują wynagrodzenie za wywoływanie zamieszek i przemocy oraz szerzenie strachu – powiedziała w internetowym nagraniu. Mołdawska policja poinformowała również o operacji, która miała na celu "przeciwdziałanie destabilizującym działaniom Rosji". Dokonano 250 rewizji i zatrzymano 74 osoby

 

Jak wskazują sondaże, rządząca liberalna Partia Działania i Solidarności (PAS), na czele której stoi Sandu, zawalczy o zwycięstwo z prorosyjskim Wyborczym Blokiem Patriotycznym, którego główną postacią jest były prezydent Igor Dodon.  

 

"Zbrodniczy reżim PAS próbuje nas zastraszyć. Zastraszyć i uciszyć ludzi" - napisał na platformie X Dodon. 

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone"
Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DEZINFORMACJAMOŁDAWIAPROPAGANDAROSJAŚWIATWYBORY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 