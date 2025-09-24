Cyberatak na europejskie lotniska. Brytyjskie służby poinformowały o zatrzymaniu

Cyberatak na europejskie lotniska. Brytyjskie służby poinformowały o zatrzymaniu
Wikimedia Commons/Rossographer, CC BY-SA 2.0
Lotnisko Heathrow było celem cyberataku

Brytyjskie służby zatrzymały mężczyznę w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie cyberataku na europejskie lotniska w nocy z piątku na sobotę. Do zakłóceń doszło m.in. w Londynie, Brukseli i Berlinie.

W sobotę w mediach pojawiły się informacje na temat cyberataku na system odpraw i boardingu na kilku europejskich lotniskach. Z powodu ataku doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu kilku głównych europejskich portów lotniczych. 

Cyberatak na lotniska. Zatrzymanie w sprawie paraliżu systemów

Jak poinformowała Krajowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency), mężczyzna w wieku około czterdziestu lat został zatrzymany we wtorek w West Sussex w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw dotyczących nadużyć komputerowych. Został zwolniony warunkowo po wpłaceniu kaucji. 

 

- Chociaż zatrzymanie jest krokiem w dobrym kierunku, śledztwo w sprawie tego incydentu jest na wczesnym etapie i nadal trwa - przekazał Szef krajowej jednostki ds. cyberprzestępczości w NCA Paul Foster.

 

Atakiem zostały dotknięte systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace, których automatyczne serwery zostały sparaliżowane. Z tego powodu, procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie. 

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl / PAP
