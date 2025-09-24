Akcja ABW w Olszynie, zatrzymano 19-latka. W tle planowanie zamachów

W Olsztynie zatrzymano 19-latka, który miał przyczynić się do planowanego ataku terrorystycznego. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nastoletni podejrzany jest czwartą osobą zatrzymaną w tym śledztwie. Trzem pozostałym 19-latkom postawiono już zarzuty.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która prowadzi śledztwo, zatrzymali kolejnego 19-latka podejrzanego o przygotowanie do ataku terrorystycznego. Poprzednie zatrzymania w tej sprawie odbyły się w czerwcu.

- 19-latek został dziś rano zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie weszli tam funkcjonariusze ABW i podczas wykonywania czynności okazało się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w tym mieszkaniu są materiały niebezpieczne, może nawet materiały wybuchowe – powiedział Jacek Dobrzyński. Jak dodał, funkcjonariusze ABW poprosili o wsparcie policję.

Olsztyn. Zatrzymanie w śledztwie przeciwko terroryzmowi

Teren został ogrodzony, a mieszkańcy bloku zostali ewakuowani. - Pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych, wybuchowych podjął trop. Czynności w Olsztynie nadal trwają. Zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia mieszkańców budynku nie ma – podkreślił Dobrzyński.

Rzecznik ministra dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Jak zaznaczył, nie są to pierwsze, i być może nie ostatnie, zatrzymania w tej sprawie.

ZOBACZ: Cyberatak na europejskie lotniska. Brytyjskie służby poinformowały o zatrzymaniu

Natomiast Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przekazała, że w środę rano z jednego z bloków na osiedlu Generałów rozpoczęła się ewakuacja ludzi. Po niej służby miały zabezpieczyć materiały pirotechniczne. Działania wiążą się z młodymi mężczyznami mającymi zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym.

"Inspirację czerpali z działalności masowych zabójców"

W czerwcu, gdy zatrzymano młodych mężczyzn, prokuratura podawała, że podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Sąd odmówił aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe.

Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

ZOBACZ: Komendant Stołeczny Policji odwołany. Znamy nazwisko następcy

"Podejrzani swoją inspirację czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy" - wskazano w komunikacie ABW.

Zarzuty dla 19-latków. Nieoficjalne ustalenia

19-latkom przedstawiono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 168. k.k. w zw. z art. 163. k.k., które dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zagrożenie karą wynosi od roku do 10 lat więzienia.

Podejrzani usłyszeli także zarzuty z art. 255a par. 2. k.k., które dotyczą uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

ZOBACZ: Nowe informacje po pożarze w Ząbkach. Wiadomo, co z odbudową

Według nieoficjalnych informacji na celowniku mężczyzn mogła znaleźć się szkoła, ale również większe skupiska ludzi, jak parady LGBT czy pielgrzymki.