Córka Dmitrija Pieskowa, Elizawieta przyleciała z Rosji do Francji 17 godzin przed inwazją na Ukrainę - ujawniają media. Wcześniej rzecznik Kremla zarzekał się, że o "specjalnej operacji wojskowej" dowiedział się w chwili jej rozpoczęcia. Kobieta przed wojną regularnie podróżowała po Europie. Jej wojaże zakończyły się, gdy została objęta sankcjami najpierw przez USA, a potem też i Unię Europejską.

Córka rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Elizawieta 23 lutego 2022 roku samolotem linii Aeroflot poleciała z lotniska Szeremietiewo w Moskwie do Paryża - donosi kanał na Telegramie "Możemy Wyjaśnić".

Według ustaleń mediów kobieta po ataku Rosji na Ukrainę potępiła inwazję w mediach społecznościowych, jednak post ten wkrótce zniknął z jej Instagrama.

W wywiadzie dla "New York Times" Pieskow mówił, że o "specjalnej operacji wojskowej" - jak Rosjanie nazywają wojnę w Ukrainie - dowiedział się "dopiero" na początku tej operacji.

Córka Dmitrija Pieskowa poleciała do Francji przed wybuchem wojny w Ukrainie

Według kanału "Możemy Wyjaśnić" córka Pieskowa od 2020 roku prowadzi w Rosji działalność gospodarczą. Wcześniej mieszkała zarówno w ojczyźnie, jak i we Francji.

Kobieta miała zakupić firmę z branży turystyki i reklamy, a także zarejestrować inną firmę, zajmującą się szyciem odzieży. Oba przedsiębiorstwa zlikwidowano. Córka rosyjskiego polityka ma także posiadać 30 proc. udziałów w moskiewskiej agencji reklamowej, której klientami są m.in. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Rolnictwa oraz Urząd Miasta Moskwy.

W 2025 roku Elizawieta wyszła za mąż za mieszkańca Petersburga Daniiła Romaszowa i przyjęła jego nazwisko - ustalił kanał.

Elizawieta Pieskowa regularnie podróżowała do Europy

Jak oceniają media, wojna, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie, "zrujnowała" życie kobiety. Wcześniej córka Pieskowa regularnie latała do Europy, co potwierdzać mają dane służby granicznej FSB.

Od 2017 roku Elizawieta podróżowała do Hamburga, Paryża, Zurychu, Helsinek i Pragi. Jednak po 24 lutego 2022 roku została objęta sankcjami przez USA, a następnie Unię Europejską.

Według kanału "Możemy Wyjaśnić" po wybuchu wojny kobieta ani razu nie udała się do Europy, ale odwiedziła za to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcję, Tajlandię, Katar i Kazachstan.

Z nowych ustaleń wynika również, że rodzina Pieskowa posiada mieszkanie w Paryżu. Formalnie właścicielem 180-metrowego apartamentu ma być francuska spółka, której trzy czwarte udziałów należy do drugiej byłej żony Pieskowa, Jekateriny Sołocińskiej, a pozostała część do córki rzecznika Kremla.

W kwietniu 2022 roku Elizawieta miała wystąpić z zarządu spółki. Nie wiadomo, czy kobieta posiada udziały w paryskiej nieruchomości.