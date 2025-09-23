Na lotnisku w Nowym Delhi znaleziono 13-latka, który ukrywał się w komorze podwozia samolotu pasażerskiego linii Kam Air. Wyruszył z oddalonego o ponad tysiąc kilometrów Kabulu, a podczas jego ustalono, że celem jego podróży wcale nie były Indie. Poza tą pomyłką służby zaskoczył jeszcze fakt, iż chłopiec w ogóle przeżył rejs w takich warunkach.

Rzecznik indyjskich Centralnych Sił Bezpieczeństwa Przemysłowego - cytowany przez BBC - przekazał, że chłopca zauważono, gdy błąkał się samotnie po płycie lotniska w Nowym Delhi. Pytany, czego dokładnie szuka, wyjaśnił, że ukrywał się w tylnej komorze samolotu obsługujące rejs RQ-4401, który wylądował około południa w niedzielę.

Lot w komorze podwozia. "Leciał do Iranu, nie do Indii"

Pracownicy linii lotniczych znaleźli przy nim jedynie mały, czerwony głośnik. Chłopiec, jak mówił, chciał z ciekawości polecieć do Iranu. Nie był świadomy, że wybrał zły rejs.

Policja prowadziła kilkugodzinne przesłuchanie 13-latka, podczas którego udało się ustalić, że jest pochodzącym z Kabulu obywatelem Afganistanu. Wyznał, że aby zakraść się do komory podwozia, wykorzystał moment, gdy pasażerowie wsiadali na pokład. Po zakończeniu formalnych procedur zatrzymania chłopiec został odesłany z powrotem do Kabulu.

Jak przypomniał serwis BBC, w przeszłości zdarzały się przypadki "podróży na gapę" pasażerów uciekających ze swoich krajów do Stanów Zjednoczonych i Europy. Niewielu z nich jednak przetrwało podróż.

Cud w przestworzach? Chłopiec przeżył trudny rejs

Eksperci lotnictwa wyjaśniają, że ryzyko śmierci wiąże się nie tylko z mechanicznymi urazami, jakie może powodować przebywanie w nieodpowiednim miejscu samolotu, ale także z następstwami przeciążeń spowodowanych lądowaniem maszyny.

W komorze podwozia ciśnienie - zwłaszcza podczas wysuwania kół - jest inne niż to w części pasażerskiej. Ponadto w trakcie lotu temperatura znacząco spada poniżej zera, mogąc prowadzić do hipotermii.

Portal brytyjskiego nadawcy przypomniał też, że w 2022 roku w Amsterdamie miało miejsce jeszcze niebezpieczniejsze zdarzenie. Odnaleziono wówczas 22-letniego Kenijczyka, który przetrwał lot w schowku na koło samolotu cargo.