Zamknięte przejścia graniczne z Białorusią. Premier Tusk ogłosił decyzję

Polska otworzy przejścia graniczne z Białorusią - ogłosił premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie rządu. Polityk poinformował, że decyzja wejdzie w życie o północy ze środy na czwartek. Ograniczenia wprowadzone zostały w związku z białorusko-rosyjskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025.

- Chciałem poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z szefem MSWiA, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie, o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych. Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami ZAPAD i co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie - mówił premier Donald Tusk we wtorek, podczas rozpoczęcia posiedzenia Sejmu.

Od 12 września wszystkie przejścia graniczne z Białorusią pozostawały zamknięte do odwołania. Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązywało w obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczyło zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

Jak informowało przed kilkoma dniami MSWiA, mimo zakończenia ćwiczeń wojskowych Zapad-2025, granica polsko-białoruska pozostawała zamknięta ze względów bezpieczeństwa.

Jak mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk, równocześnie z manewrami wojskowymi na Białorusi odbywały się również ćwiczenia dla polskich żołnierzy, które premier ocenił jako udane.

- Sytuacja nie jest radosna, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jak ocenia się skuteczność, zakres i charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce - dodał Tusk.

Zdaniem Tuska, otwarcie przejść granicznych jest teraz najbardziej rozsądnym ruchem ze strony rządu.

- Biorąc pod uwagę także interesy gospodarcze, polskich przewoźników a także PKP Cargo uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie - dodał.

Premier oznajmił jednak, że możliwość zamknięcia przejść granicznych pozostaje cały czas w rękach rządzących.

– Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść – podkreślił.