Ukraiński sztab generalny poinformował o stworzeniu nowego typu jednostek w armii. Wojska Szturmowe mają być odpowiedzią na zmiany w sposobach prowadzenia wojny między Kijowem a Moskwą. - To wojska szybkiego reagowania. Ich główne zadanie to szybko pojawić się na miejscu, wejść do walki, zniszczyć przeciwnika - wyjaśniał rzecznik sztabu.

- W czwartym roku pełnoskalowej wojny z rosyjskimi agresorami zmienił się charakter działań bojowych, dlatego została podjęta decyzja o stworzeniu w strukturze Sił Zbrojnych Ukrainy Wojsk Szturmowych – powiedział rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii Andrij Kowalow.

Ukraina tworzy Wojska Szturmowe. Nowa taktyka przeciw Rosji

Nowy rodzaj ukraiński wojsk ma być kierowany do działań na różnych odcinkach frontu - tam, gdzie nagle pojawia się zagrożenie przerwaniem obrony czy utratą zajmowanej pozycji. Pododdziały wojskowe zapowiedziane przez Kowalowa i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mają być krokiem ku unowocześnieniu ukraińskiej armii.

- To wojska szybkiego reagowania. Ich główne zadanie to szybko pojawić się na miejscu, wejść do walki, zniszczyć przeciwnika i odzyskać utracone pozycje – wyjaśnił Kowalow.

ZOBACZ: Rosyjskie myśliwce nad Estonią. NATO deklaruje pełną gotowość obronną

Siły te mają realizować zadania w zależności od potrzeb, czyli inaczej niż pozostałe jednostki, które na stałe utrzymują dany odcinek linii frontu. Istotnym elementem wyposażenia Wojsk Szturmowych mają być bezzałogowce, a taktyka działania ma bazować na doświadczeniach zebranych podczas walk na kluczowych odcinkach frontu w obwodach sumskim, charkowskim i donieckim.

Ukraińskie uderzenie w rafinerie na terenie Rosji

Do ukraińskiej armii trafić mają również m.in. nowe drony. We wtorek sztab generalny ukraińskiej armii poinformował również o atakach na dwie rafinerie w Rosji w obwodach briańskim i samarskim oraz na lotniska leżące na okupowanym Krymie. Uderzenie przeprowadziły jednostki wojsk rakietowych oraz sił systemów bezzałogowych.

Trafione zostały obiekty na terenie dwóch rafinerii: stacja 8-N w pobliżu miejscowości Najtopowicze w obwodzie briańskim oraz stacja produkcyjna Samara w obwodzie samarskim. Pierwszy z obiektów, według strony ukraińskiej, ma istotne znaczenie dla zaopatrywania jednostek armii rosyjskiej w paliwa, a drugi jest używany do eksportu ropy Urals.