"Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - uznał prezydent USA Donald Trump. Jak jednocześnie zauważył, Władimir Putin i Rosja mają spore kłopoty gospodarcze, dlatego "nadszedł czas", aby Kijów zaczął działać. Zanegował również twierdzenie, iż Rosja jest "światową potęgą".

"Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i pełnym zrozumieniu jej oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - uznał Donald Trump w poście na platformie Truth Social (pisownia oryginalna).

Trump o zakończeniu wojny między Rosją a Ukrainą. "Jak najbardziej możliwe"

Prezydent USA stwierdził, że drogą do zakończenia wojny w Ukrainie jest przywrócenie granic rosyjskich i ukraińskich do stanu sprzed lutego 2022 roku. "Z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy, a w szczególności NATO (...), jest to jak najbardziej możliwe" - komentował amerykański przywódca.

Zdaniem Trumpa działania Władimira Putina w Ukrainie przeczą idei potężnego militarnego lidera. Lider USA uznał, że gdyby Rosja była prawdziwą światową potęgą, zdobyłaby ukraińskie ziemie w "mniej niż tydzień". "Putin i Rosja mają OGROMNE kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina zaczęła działać" - czytamy we wpisie.

Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Wspomniał o pokojowym Noblu

Podczas odbywającego się w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie swojej prezydentury dla światowego pokoju. Oznajmił, iż sam zakończył siedem wojen, a po jego pierwszej kadencji w Białym Domu "era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

We wtorkowym wystąpieniu Trump zasugerował również swoją kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla, lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są przede wszystkim uratowane życia. Według prezydenta USA dzięki jego działaniom Ameryka wchodzi teraz w swój złoty wiek i jest "najatrakcyjniejszym krajem świata".