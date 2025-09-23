Państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną - uważa prezydent USA Donald Trump, który przebywa na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odparł, że "to zależy od okoliczności".

Trump przebywa w Nowym Joru, gdzie uczestniczy w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na marginesie tego wydarzenia odpowiadał na pytania dziennikarzy związane z rosyjskimi prowokacjami w przestrzeni powietrznej europejskich członków NATO.

Pytany podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ, czy myśli, że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną, Trump odparł: Tak, tak myślę.

Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, powiedział, że "to zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO".

Prezydent USA odmówił jednak komentarza w sprawie zakłócenia w poniedziałek pracy lotniska w Kopenhadze przez drony, dopóki nie pozna szczegółów sprawy.

