Na co dzień łatwo nie dostrzec, jak dynamicznie zmienia się polszczyzna. Wystarczy jednak krótka wizyta w internecie, szczególnie w sekcjach komentarzy pod blogami czy w mediach społecznościowych, aby zauważyć, że wiele osób popełnia błędy językowe, często zupełnie nieświadomie.

Serwisy Nadwyraz.com i Polszczyzna.pl opracowały "Raport o kondycji polszczyzny w internecie w 2024 roku". Dane pozyskano przy użyciu profesjonalnego narzędzia do monitoringu oraz obserwacji własnych. Ostatecznie analiza objęła 45 słów w błędnej formie i w różnych konfiguracjach.

Jakie błędy językowe dominują w internecie?

Pierwsze miejsce może zaskoczyć. Jak wynika z analiz: na 20 351 przypadków aż 10 170 razy błędnie zapisane zostało "co niemiara". Zatem udział błędnych wystąpień wynosi aż 49,97 proc. Jak zapisywano wobec tego "co niemiara" w internecie? Przede wszystkim jako "co nie miara" lub "coniemiara".

Na drugim miejscu pojawiło się "notabene". Jest to polska partykuła, która pochodzi od łacińskiego "nota bene", co tłumaczyć należy jako "co ciekawe", "warto dodać". Właśnie ta dwuznaczność zapisów w języku polskim i łacińskim jest powodem omyłek. Rozdzielne, a więc błędne, zapisanie słowa "notabene" występowało w aż 35,57 proc. przypadków.

Na podium znalazło się również słowo "rzygać", zapisywane z uporem maniaka jako "żygać" w aż 31,59 proc. przypadków.

Na kolejnych miejscach pojawiły się:

a propos - zapisywane jako "apropo" lub "a propo" w 25,98 proc. przypadków

zapisywane jako "apropo" lub "a propo" w 25,98 proc. przypadków nie najlepszy - błędnie zapisywane jako "nienajlepszy" w 21,12 proc. przypadków

- błędnie zapisywane jako "nienajlepszy" w 21,12 proc. przypadków złodziei - tym razem pojawiało się jako "złodzieji" w 20,26 proc. przypadków

- tym razem pojawiało się jako "złodzieji" w 20,26 proc. przypadków co nieco - zapisywane jako "conieco" lub "co nie co" w 19,33 proc. przypadków

- zapisywane jako "conieco" lub "co nie co" w 19,33 proc. przypadków in vitro - "invitro" w 15,75 proc. przypadków

- "invitro" w 15,75 proc. przypadków na pewno - tutaj zapisywano jako "napewno" w 15,61 proc. przypadków

- tutaj zapisywano jako "napewno" w 15,61 proc. przypadków naprzeciwko i naprzeciw - zapisywane jako "na przeciwko" i "na przeciw" w 14,76 proc. przypadków

Jak unikać błędów podczas pisania w internecie?

Pisanie w emocjach sprawia, że szybciej stuka się w przyciski klawiatury lub ekran smartfona. Nietrudno wówczas o pomyłkę. Wystarczy jednak chwila na przeczytanie napisanej treści, najlepiej na głos, aby wyłapać wszystkie (lub większość) błędy.

Cennym wsparciem są również wtyczki do korekty językowej albo darmowe programy. Te sprawdzają się zwłaszcza przy opracowywaniu dłuższej treści. Można również skopiować tekst do programu sztucznej inteligencji i poprosić o weryfikację poprawności językowej.

Oczywiście wszystkie te działania wymagają czasu i zaangażowania, ale warto je stosować, aby podnieść jakość swojej komunikacji i uniknąć nieprzychylnych komentarzy

red. / polsatnews.pl