W składzie polskiej delegacji na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na czele której stoi prezydent Karol Nawrocki, znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski. Choć politycy wywodzą się z przeciwnych obozów politycznych, w Nowym Jorku zgodnie zajęli miejsca obok siebie. Sikorski opublikował nawet zdjęcia, na którym widać, jak rozmawia z Nawrockim, a wszystkiemu przyglądają się ich współpracownicy.

Na forum międzynarodowym Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki, który wystąpi we wtorek w popołudniowej sesji - około godz. 23:00 czasu polskiego, oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Minister podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami z posiedzenia, na których widać, jak rozmawia z Nawrockim. Politycy siedzą na fotografiach obok siebie.

W Nowym Jorku towarzyszą Sikorskiemu i Nawrockiemu m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz oraz przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Podczas trwającego w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ Polska ma przedstawić swoje kluczowe priorytety, takie jak reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju czy działania humanitarne.

Sekretarz generalny ONZ: Zasady ONZ są zagrożone

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w wystąpieniu inaugurującym debatę generalną 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego pesymistycznie rysował sytuację na świecie i kondycję światowego porządku. - Zasady ONZ, które ustanowiliście, są zagrożone. Filary pokoju i postępu uginają się pod ciężarem bezkarności, nierówności i obojętności - oświadczył Guterres.

Stwierdził, że musimy odpowiedzieć sobie czy wybieramy "świat brutalnej siły czy świat praw". Dodał, że "suwerenne państwa są najeżdżane, głód używany jako broń, dym unosi się znad bombardowanych miast, gniew narasta w rozbitych społeczeństwach, podnosi się poziom mórz".

Sekretarz generalny wezwał przy tym do zawieszenia broni w Ukrainie i Strefie Gazy, w szczególnie ostrych słowach nakreślił sytuację w Palestynie. Jak stwierdził, jest ona "wynikiem decyzji, które przeczą podstawowym zasadom człowieczeństwa". Wezwał też kolejny do zreformowania systemu ONZ, w tym rozszerzenia reprezentacji w Radzie Bezpieczeństwa.

Zaapelował ponadto, aby nie porzucać walki ze zmianami klimatu oraz ostrzegł przed wieloma niebezpieczeństwami nieuregulowanego rozwoju sztucznej inteligencji. - Żadna firma nie powinna stać ponad prawem. Żadne maszyny nie powinny decydować o tym, kto żyje, a kto umiera. Żaden system nie powinien być wdrażany bez przejrzystości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności - wzywał Guterres.