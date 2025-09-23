Rośliny, które przyciągają szczęście i dobrą energię. Idealne do domu i biura

Rośliny mogą stać się symbolem dobrego nastroju, harmonii i… szczęścia. Dobra wiadomość jest taka, że wiele z tych roślin łatwo kupić i pielęgnować. Niektóre rosną w cieniu, inne w słońcu, ale łączy je jedno: pozytywna energia, którą wnoszą do wnętrza.

Zgodnie z filozofią feng shui żywe, zdrowe rośliny są symbolem wzrostu i odnowy. Ot, mają moc przyciągania pozytywnej energii (chi). Nie bez powodu mówi się, że tam, gdzie jest zieleń, lepiej się odpoczywa i pracuje. Poniżej znajduje się kilka ciekawych propozycji, w sam raz do domu lub biura.

Zamiokulkas na dobry początek

Zamiokulkas od dawna uchodzi za roślinę idealną dla zapracowanych, zabieganych lub tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z domową zielenią. Nie straszny mu cień, a o podlewaniu można… czasem zapomnieć. Z tego powodu często wybierany jest na prezent na nowe mieszkanie lub jako symbol dobrego startu w pracy.

To także dobry wybór dla tych, którzy chcą mieć trochę natury w domu, ale nie zamierzają poświęcać jej zbyt wiele uwagi.

Zamiokulkas lubi podłoże lekkie, dobrze przepuszczalne. Najlepiej użyć ziemi do sukulentów albo zwykłej ziemi zmieszanej z piaskiem. Dobrze, żeby doniczka miała odpływ na nadmiar wody. Wystarczy postawić ją w dowolnym miejscu w domu, nawet z dala od okna, aby przez długi czas cieszyć się pięknymi, błyszczącymi liśćmi.

Aucuba, czyli drzewko szczęścia. Symbol sukcesu

Aucuba japonica jest często polecana do biur, jako roślina, która ma sprzyjać rozwojowi, sukcesom zawodowym czy finansowym. Jej liście ozdobione złocistymi plamkami symbolizują dobrobyt i pomyślność.

Najlepiej ustawić ją w miejscu z rozproszonym światłem, czyli blisko okna, ale za firanką, aby promienie słońca nie przypalały liści. Należy unikać stanowisk narażonych na nagłe zmiany temperatury, bo aucuba źle znosi takie warunki.

Podłoże powinno być żyzne, lekkie i lekko kwaśne. W przypadku podlewania, drzewko szczęścia nie lubi przesady. Najlepiej podlewać dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi lekko przeschnie. Zimą roślina potrzebuje mniej wody! Przelanie to najczęstszy powód problemów. Zbyt mokre podłoże szybko prowadzi do gnicia korzeni.

Dracena to "domowy filtr" energii

Dracena to roślina ceniona za egzotyczny wygląd. Od lat przypisuje się jej zdolność oczyszczania powietrza z toksyn i wszelkiej "złej energii". Według popularnych wierzeń, dracena ustawiona w kącie pokoju pomaga wprowadzić harmonię, a nawet odblokować stagnację w domowej atmosferze czy miejscu pracy.

To doskonały wybór dla osób, które chcą poprawić przepływ pozytywnej energii. Dracena najlepiej czuje się w jasnym miejscu, ale z dala od bezpośredniego słońca. Podłoże powinno być lekkie i umiarkowanie wilgotne. Podobnie jak w przypadku wspomnianych wcześniej roślin - nadmiar wody jej nie służy.

Monstera oznacza rozwój i siłę

Monstera, zwana często królową salonów, to nie tylko roślina efektowna, ale też pełna symboliki. Jej duże, dekoracyjne liście od dawna są symbolem ekspansji, wzrostu i otwartości na nowe możliwości.

Bez wątpienia monstera potrafi szybko się rozrastać i jest odporna na wiele trudnych warunków, dlatego uchodzi za roślinę "dla ambitnych". Ot, inspiruje do działania i przypomina, że każdy rozwój zaczyna się od solidnych korzeni. Najlepiej rośnie w miejscach z rozproszonym światłem i wysoką wilgotnością powietrza. Lubi regularne zraszanie oraz ziemię bogatą w składniki odżywcze.

Jej obecność w domu lub biurze to zarówno modny akcent, jak i zastrzyk dobrej energii na co dzień.

red. / polsatnews.pl