Donald Tusk o gotowości do ochrony przestrzeni powietrznej. "Polska jest gotowa"

Polska
Donald Tusk o gotowości do ochrony przestrzeni powietrznej. "Polska jest gotowa"
Donald Tusk zadeklarował pełną gotowość Polski do ochrony przestrzeni powietrznej

Premier RP Donald Tusk zapewnił, że Polska jest gotowa na ochronę swojej przestrzeni powietrznej. - W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników - dodał szef rządu. W poniedziałek mówił też o gotowości państwa do „każdej decyzji”, która ma na celu unicestwienie obiektów mogących jej zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców.

"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników." - napisał Tusk w języku angielskim na portalu X.

Polska gotowa do "każdej decyzji". Reakcja na rosyjskie działanie

W poniedziałek szef rządu powiedział podczas konferencji prasowej w Sierakowicach, że rząd jest gotowy do podjęcia "każdej decyzji", mającej ma na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać polskiej przestrzeni powietrznej, w tym rosyjskich myśliwców.

 

Dodał też, że "musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami" przed podjęciem decyzji.

 

ZOBACZ: Drony nad Moskwą. Uruchomiono system obrony powietrznej

 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskiego rządu.

 

- Gdyby kolejna rakieta lub inny obiekt wleciał w naszą przestrzeń, celowo czy omyłkowo, jeśli zostanie zestrzelony, a szczątki spadną na terytorium NATO, nie przychodźcie tutaj narzekać. Zostaliście ostrzeżeni - stwierdził szef polskiego MSZ.

 

Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w sprawie wtargnięcia trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w przestrzeń powietrzną Estonii

WIDEO: Krzysztof Gawkowski o słowach Sławomira Mentzena: To zdrada stanu
jp / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DONALD TUSKDRONYMYŚLIWCEPOLSKAPRZESTRZEŃ POWIETRZNAROSJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 