Premier RP Donald Tusk zapewnił, że Polska jest gotowa na ochronę swojej przestrzeni powietrznej. - W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników - dodał szef rządu. W poniedziałek mówił też o gotowości państwa do „każdej decyzji”, która ma na celu unicestwienie obiektów mogących jej zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców.

"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników." - napisał Tusk w języku angielskim na portalu X.

Polska gotowa do "każdej decyzji". Reakcja na rosyjskie działanie

W poniedziałek szef rządu powiedział podczas konferencji prasowej w Sierakowicach, że rząd jest gotowy do podjęcia "każdej decyzji", mającej ma na celu unicestwienie obiektów mogących zagrażać polskiej przestrzeni powietrznej, w tym rosyjskich myśliwców.

Dodał też, że "musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami" przed podjęciem decyzji.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskiego rządu.

- Gdyby kolejna rakieta lub inny obiekt wleciał w naszą przestrzeń, celowo czy omyłkowo, jeśli zostanie zestrzelony, a szczątki spadną na terytorium NATO, nie przychodźcie tutaj narzekać. Zostaliście ostrzeżeni - stwierdził szef polskiego MSZ.

Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w sprawie wtargnięcia trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w przestrzeń powietrzną Estonii.

jp / mjo / polsatnews.pl / PAP