Paraliż lotniska w Oslo. Zatrzymano dwóch obcokrajowców

W nocy drony na około trzy godziny sparaliżowały ruch lotniczy na lotnisku w Oslo - poinformował dziennik "Dagbladet". Przestrzeń powietrzna nad portem została ponownie otwarta we wtorek nad ranem. Wcześniej norweska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch obcokrajowców, którzy latali dronem w strefie objętej zakazem.

Lotnisko w Oslo zostało zamknięte po tym, jak w poniedziałek wieczorem w pobliżu portu zaobserwowano co najmniej dwa drony. Ruch lotniczy przekierowano na inne lotniska.

- Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Oslo została zamknięta z powodu zaobserwowania kolejnego drona - mówiła dziennikowi "Dagbladet" Monica Fasting, kierownik ds. komunikacji na lotnisku w Oslo.

Krótko po godzinie 23 w pobliżu lotniska w Oslo zauważono pierwszego drona.

Norwegia: Drony nad lotniskiem w Oslo. Wstrzymano ruch lotniczy

- Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o przeniesieniu całego ruchu lotniczego na jeden pas startowy - powiedziała wówczas NRK rzeczniczka prasowa operatora lotniska - spółki Avinor Karoline Pedersen.

- Ruch odbywa się teraz płynnie i normalnie. Policja została już powiadomiona o incydencie - dodała.

Z danych serwisu Flightradar wynikało jednak, że około godz. 0:30 kilka samolotów krążyło nad lotniskiem. Dodatkowo kilka maszyn, które miały lądować w Oslo, zostało przekierowanych do innych portów z powodu kolejnego drona.

Ostatecznie Pedersen przekazała, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Oslo została otwarta o godzinie 3:22. Lotnisko pozostawało zamknięte od północy.

Norweska policja zatrzymała obcokrajowców. Latali dronem w strefie zakazu

Norweska policja informację o dronie nad lotniskiem w Oslo otrzymała około godziny 22:30.

- Wysłaliśmy patrol z Gardermoen, aby zlokalizować drona i pilota drona, a także zweryfikować, czy to rzeczywiście był dron - mówiła gazecie "Romerikes Blad" Gisle Sveen, kierownik wschodniego okręgu policji. - Było to w sporej odległości od samego lotniska, ale wciąż w granicy pięciu kilometrów - dodała.

Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą. Bezzałgowca zauważyła ochrona obiektu wojskowego.

"Dwóch obcokrajowców aresztowano za latanie dronem w strefie zakazanej" - informowała policja w Oslo około godz. 21.





W poniedziałek wieczorem z powodu dronów działalność wstrzymało lotnisko w Kopenhadze. Duńska policja bada tę sprawę we współpracy z norweskimi służbami. Śledczy sprawdzają, czy incydenty są ze sobą powiązane.