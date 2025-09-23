Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Posłowie partii przedstawili szczegóły propozycji. Zakłada ona wprowadzenie m.in. zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w całym kraju od godz. 22 do 6 rano, zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych oraz całkowitego zakazu reklamy alkoholu w mediach.

Lewica złożyła projekt ustawy "Stop Alko Lobby", który reguluje sprzedaż alkoholu w całym kraju.

- Czy musimy się godzić na to, że mamy więcej sklepów z alkoholem niż aptek? W tej chwili nasze SOR-y zamieniają się w izby wytrzeźwień. Czy tego chcemy? Pijani kierowcy to jest śmierć na drodze, nasi bliscy, którzy giną. Czas z tym skończyć - mówiła podczas konferencji w Sejmie posłanka Joanna Wicha.

Nocna prohibicja. Lewica składa projekt ustawy. "Trzeba zrobić porządek"

Propozycja Lewicy zakłada wprowadzenie m.in. zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w całym kraju od godz. 22 do 6 rano, zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych oraz zakazu reklamy alkoholu w mediach i internecie. Projekt ustawy reguluje także kwestie marketingu i promocji alkoholu.

- Uważamy, że ten temat powinien być ponadpartyjny, rozmawiamy o czymś, co powinno mieć swój kres. Z gorzałą trzeba zrobić porządek - stwierdził lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

ZOBACZ: Nocna prohibicja w całym kraju? Minister komentuje propozycję Lewicy

- Chciałbym ciepło powiedzieć o Polsce 2050 za to, że myślą podobnie, że wesprą swoim projektem. Ważne, żebyśmy poszli w jednym kierunku. Chciałbym też podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi za słowa, które padły - dodał polityk.

Jednocześnie Czarzasty zwrócił się o wsparcie do PiS i Konfederacji. - Sprzedaż alkoholu dotyczy dzieci, edukacji, naszego społeczeństwa. Proszę o pomoc - apelowa lider Nowej Lewicy.

Zakaz sprzedaży alkoholu. Lider Lewicy przedstawił projekt

Czarzasty informował wcześniej, że formacja złożyła w poniedziałek w Sejmie projekt ustawy regulujący "wszystkie sprawy związane z alkoholem" i jego sprzedażą.

ZOBACZ: Konflikt na linii Trzaskowski-Kierwiński? Jest komentarz Donalda Tuska

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który ma doprecyzować działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi ma złożyć w tym tygodniu także Polska 2050, o czym informowała posłanka Wioleta Tomczak.

Projekt ustawy przewiduje zaostrzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, w tym promocji cenowych i programów lojalnościowych, wprowadzenie surowszych kar za łamanie przepisów oraz doprecyzowanie zasad dotyczących opakowań, aby nie przypominały produktów dla dzieci.

Burza po decyzji warszawskich radnych. Nocna prohibicja w dwóch dzielnicach

W ubiegły czwartek stołeczni radni mieli głosować nad dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję w Warszawie - jednym autorstwa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz drugim przygotowanym przez radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze. Ten pierwszy ostatecznie został wycofany, a drugi przepadł w głosowaniu.

ZOBACZ: Burza wokół nocnej prohibicji. Kierwiński: Nie przebiliśmy się skutecznie

W międzyczasie z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki, który popierał stanowisko Trzaskowskiego. Finalnie radni przyjęli za to zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie kampanii edukacyjnej, mapowania miejsc niebezpiecznych i pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.